Опасны для диабетиков. Названы фрукты, резко повышающие сахар в крови

Некоторым фруктам присуща способность резко повышать уровень сахара в крови, из-за чего их потребление может быть опасным для диабетиков.Фрукты, резко повышающие сахар в крови, были названы британским врачом диетологом Майклом Мосли. По словам эксперта, эти дары природы объединяет одна особенность – высокий гликемический индекс (ГИ). Высокий ГИ того или иного продукта означает, что после его употребления будут быстро усвоены и переработаны углеводы. Следовательно, произойдет резкое повышение концентрации глюкозы (сахара) в крови.«Манго, ананас, дыня, бананы и другие сладкие тропические фрукты могут навредить диабетикам своим высоким содержанием быстрых углеводов», - назвал эксперт «коварные» фрукты.Он посоветовал людям, болеющим диабетом, употреблять более безопасные в этом плане плоды – диабетикам лучше лакомиться ягодами, яблоками, грушами.Людям, не имеющим заболевания, также не следует увлекаться продуктами с высоким показателем гликемического индекса. Их частое потребление мешает поддерживать в организме стабильный уровень сахара в крови, что повышает риск развития метаболических нарушений, предостерег эксперт.