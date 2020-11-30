Инсульты у молодых стали встречаться чаще инфарктов. Ученые недоумевают

Новое исследование показало, что у молодых людей стал чаще развиваться инсульт, при этом уровень заболеваемости инфарктом миокарда остается неизменным. В научно-медицинском сообществе пока не находят этому однозначного объяснения. Результаты работы были представлены на конференции Европейской организации по изучению инсульта.Что обнаружили ученыеУченые проанализировали данные из случайной выборки в 3 миллиона пациентов из крупной базы данных PharMetrics Legacy. Они фокусировались на людях в возрасте 15-44 лет, которые проходили лечение в США с 2001 по 2014 год.Авторы исследования обнаружили, что заболеваемость инсультом среди людей в возрасте 25-34 лет увеличилась на 48% за 10 лет, среди людей в возрасте 25-44 лет – на 28%. В то же время, значительного изменения заболеваемости инфарктом миокарда в этих группах они не нашли.Почему это сложно объяснитьМеханизмы развития инфаркта миокарда и ишемического инсульта во многом похожи. Инфаркт развивается, когда вследствие атеросклероза сужаются коронарные артерии, нарушается кровоснабжение сердечной мышцы и ее участок отмирает. Считается, что при инсульте в большинстве случаев происходит аналогичный процесс с частью головного мозга.Основными факторами ишемической болезни сердца (которая предшествует инфаркту) и ишемического инсульта считают высокое артериальное давление, повышенный уровень «плохого» холестерина в крови, сахарный диабет, курение, ожирение, нездоровое питание и низкий уровень физической активности. Эти факторы называют факторами сердечно-сосудистого риска. Для профилактики инфаркта и инсульта рекомендуют принимать одинаковые меры.Таким образом, логично ожидать, что динамика заболеваемости инсультом и инфарктом должны идти «плечо к плечу».Чем может быть обусловлена такая разница«Другие» факторыУченые указывают, что обычно инфаркты у молодых людей развивается вследствие ишемической болезни сердца. В этом случае действительно срабатывают перечисленные выше факторы сердечно-сосудистого риска. Однако в данном случае авторы исследования выдвинули гипотезу, что инсульт в молодом возрасте может развиваться и под действием других – не сердечно-сосудистых – факторов. По их мнению, именно количество таких инсультов и увеличивается.«Ранее считалось, что доля инсультов, связанных с сердечно-сосудистыми факторами, должна расти. Но в своем исследовании мы смогли показать, что это не так», - говорит Майкл Лепперт (Michelle Hu Leppert), невропатолог, доцент Медицинской школы Колорадского университета в Авроре, соавтор исследования.Авторы исследования умалчивают, о каких именно факторах, не связанных с сердечно-сосудистыми, риска идет речь. (Известно, например, что его развитие могут провоцировать воспаление и инфекция. К триггерам инсульта, в частности, относят загрязненный воздух).Инсульт стали лучше узнаватьЕще одна возможная причина изолированного роста количества инсультов – улучшение их диагностики, указывают ученые. Новые методы, включая более широкое применение магнитно-резонансной томографии, приводят к тому, что этот диагноз чаще ставят. Кроме того, вероятно, люди стали лучше знать симптомы инсульта.