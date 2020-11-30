Ученые нашли клетки мозга, сопротивляющиеся общей анестезии
Активация этих нейронов также «будит» их от продолжающегося воздействия ингаляционных анестетиков, таких как изофлуран или севофлуран, и даже помогает поддерживать состояние готовности, когда животным вводят анестетики.
«Наши результаты подтверждают, что нейронные цепи, отвечающие за регулировку бодрствования, также могут быть важны для выхода из анестезии общего типа», - рассказывает старший автор исследования, доктор Макс Кельц заслуженный профессор анестезиологии.
Полученные данные указывают на возможность появления фармацевтических препаратов в будущем, которые будут активно ускорять выход из состояния наркоза, а также могут способствовать бодрствованию, что может быть полезно при неврологических заболеваниях, таких как нарколепсия.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Неврология
Добавить комментарий