Ученые определили эффективность различных масок для лица
Выбор пал на трехслойную маску, в которой два внешних слоя представляют собой плотно сплетенный, но эластичный материал, который позволяет маске соответствовать естественным изгибам лица. В середине должен располагаться фильтрующий слой. Такая структура дает эффективность фильтрации в 90%.
Результаты подкрепляют итоги исследования Университета Дьюка, опубликованного в сентябре в журнале Science Advances. Тогда ученые анализировали 14 разных масок. Оказалось, лучше всего блокировали микроскопические капли жидкости, содержащие вирус, именно трехслойные маски. Пример - трехслойная маска с полипропиленом, действующим как фильтр между двумя слоями хлопка.
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