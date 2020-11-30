Ученые определили эффективность различных масок для лица

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В рамках исследования Политехнического университета Виргинии эксперты выяснили, что наиболее эффективны маски, имеющие минимум три слоя. В общей сложности проверке подверглись 11 различных типов масок для лица, в том числе, девять тканевых масок, сделанных из таких материалов, как кофейные фильтры, хлопчатобумажные футболки, а также защитный щиток для лица и хирургическая маска.Выбор пал на трехслойную маску, в которой два внешних слоя представляют собой плотно сплетенный, но эластичный материал, который позволяет маске соответствовать естественным изгибам лица. В середине должен располагаться фильтрующий слой. Такая структура дает эффективность фильтрации в 90%.Результаты подкрепляют итоги исследования Университета Дьюка, опубликованного в сентябре в журнале Science Advances. Тогда ученые анализировали 14 разных масок. Оказалось, лучше всего блокировали микроскопические капли жидкости, содержащие вирус, именно трехслойные маски. Пример - трехслойная маска с полипропиленом, действующим как фильтр между двумя слоями хлопка.