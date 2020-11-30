Три вкусных перекуса, которые помогают при простуде
Овсянка. Наша иммунная система нуждается в адекватном получении цинка – данный микроэлемент действует как уничтожитель провоцирующих воспаление свободных радикалов, поддерживает собственные ферменты организма. К тому же витамин С часто работает только в сочетании с цинком.
Овсянка – один из лучших поставщиков цинка: 100 граммов содержат около 4,5 граммов ценного минерала. Специалисты советуют налегать на овсянку, чтобы быстрее справиться с простудой без последствий для организма, пишет журнал Freundin (Германия).
Шоколад. Его потребление хорошо помогает от сухого кашля. Некоторые ученые утверждают, что активный ингредиент какао-бобов теобромин снимает кашлевой рефлекс более эффективно, чем сироп от кашля. Кроме того, после жевания шоколад образует своего рода защитную пленку на чувствительных слизистых оболочках горла. Имейте в виду: чем темнее шоколад, тем лучше.
Апельсины. При простуде необходимо много витамина С для укрепления клеточной защиты. Вкусные цитрусовые, апельсины и мандарины, – ваши лучшие друзья при заболевании ОРВИ. Однако будьте осторожны с болью в горле: апельсиновый сок может раздражать его слизистые оболочки.
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