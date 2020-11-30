Названо последствие регулярного пропуска завтрака

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Завтрак обязателен, считают диетологи.Завтрак — самый важный прием пищи, ведь он заряжает нас энергией на весь день, увеличивает работоспособность и улучшает самочувствие. Но многие люди отказываются от завтрака, даже не подозревая, к каким последствиям это может привести. Чем же чревата такая привычка.Усталость и нехватка силУчитывая то, что утренний прием пищи придает нам сил и энергии, без него мы ощущаем усталость, вялость и сонливость. При чем, такое состояние может преследовать на протяжение всего дня. Кофе и булочка — не заменят полноценный завтрак, поэтому если хотите «заправится», выбирайте правильные продукты.Повышение уровня сахара в кровиПостоянный отказ от завтрака может привести к повышенному уровню сахара в крови. Происходит это из-за того, что вы не получаете утром питательных веществ и витаминов и позже заменяете завтрак чем-то вредным. Концентрация инсулина в организме снижается, и тело накапливает больше сахара.Постоянный голодМногие думают, что, отказавшись от завтрака, они избавятся от лишних килограмм. На самом деле, это большая ошибка. В течение всего дня вас будет преследовать голод, и вы будете съедать намного больше, чем следовало бы.Эмоциональный дисбалансРегулярный отказ от утреннего приема пищи может привести к эмоциональному дисбалансу, а это в свою очередь, спровоцирует стресс, раздражительность, плохой сон и т. д. Причина будет скрываться в недостатке ценных веществ и микроэлементов, стимулирующих серотонин (гормон радости).Слабая иммунная системаЕсли вы будете пропускать завтрак, то ваша иммунная система начнет ослабевать, потому что организм не получит необходимых витаминов.