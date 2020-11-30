Психолог объяснила нелюбовь к полным людям в обществе
По её словам, сегодня люди с ожирением сталкиваются с харрасментом. Они могут долго не получать повышение на работе, причём это происходит даже не из-за лишнего веса, а из-за того, что полные люди неуверенны в себе. Поэтому они всегда проигрывают стройным людям, которые выглядят более уверенно.
Наумова утверждает, что привести себя в порядок, ругая каждый день, невозможно. Первый шаг к похудение - это принятие себя таким, какой ты есть, а уже затем кропотливая работа над своими недостатками.
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