Психолог объяснила нелюбовь к полным людям в обществе

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Ещё недавно в обществе полнота воспринималась как один из признаков богатства. Полных людей уважали и завидовали им. Однако в 21 веке всё изменилось. Теперь модно следить за своим здоровьем и быть подтянутым. Об этом изданию Nation News рассказала психолог Наталья Наумова.По её словам, сегодня люди с ожирением сталкиваются с харрасментом. Они могут долго не получать повышение на работе, причём это происходит даже не из-за лишнего веса, а из-за того, что полные люди неуверенны в себе. Поэтому они всегда проигрывают стройным людям, которые выглядят более уверенно.Наумова утверждает, что привести себя в порядок, ругая каждый день, невозможно. Первый шаг к похудение - это принятие себя таким, какой ты есть, а уже затем кропотливая работа над своими недостатками.