Самые вкусные и полезные продукты с высоким содержанием магния

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Магний - чрезвычайно важный минерал. Он способствует здоровью сердца, участвует в выработке серотонина и дофамина, которые поддерживают наше настроение и мотивацию. Употребляя эти продукты, вы можете восполнить нехватку магния в организме.БананыОднако, хотя бананы наиболее известны своим высоким содержанием калия, что, по мнению экспертов, связано с уменьшением риска болезней сердца, они также довольно богаты магнием. Один большой банан, например, содержит 37 миллиграммов минерала, или примерно 9 процентов от суточной нормы. Это в дополнение к содержанию витамина C, витамина B6, марганца и клетчатки, которые, по мнению экспертов, помогли банану получить титул суперпродукта.ШоколадТемный шоколад может иметь очень горько-сладкий вкус, но это хороший источник магния, поскольку порция в 1 унцию или 28 грамм содержит 64 мг минерала или примерно 16 процентов от нормы.Орехи и семенаОрехи - это не просто лакомые кусочки, которые можно перекусить - это еще и невероятно питательная пища, которую нужно есть больше. Некоторые орехи, такие как миндаль, кешью и бразильские орехи, например, богаты необходимыми питательными веществами, а также витаминами и минералами, такими как магний.БобовыеЕсли вам нравится время от времени хватать миску бобов, скорее всего, вы уже получаете свою справедливую долю магния. Это связано с тем, что бобовые богаты множеством различных питательных веществ, включая магний. Например, порция вареной черной фасоли на 1 стакан содержит впечатляющие 120 миллиграммов магния, что составляет около 30 процентов от суточной нормы.ТофуТофу, который получают путем прессования соевого молока в мягкий белый творог, многие считают основным продуктом вегетарианской диеты из-за высокого содержания в нем белка, кальция, селена и марганца. Однако большинство людей не знают, что этот традиционный азиатский продукт питания также богат магнием. Фактически, порция тофу на 3,5 унции или 100 граммов содержит 53 миллиграмма магния, что, по оценкам, составляет 13 от суточной нормы.