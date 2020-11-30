Почему для диабетиков и сердечников ковид так опасен

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Исследование показало, что вирус приклеивается холестериновым молекулам для того, чтобы проникать в клетки. А у пациентов с диабетом и болезнями сердца уровень холестерина, как правило, намного выше.Вполне возможно, что холестерин помогает коронавирусу поражать клетки, так как в теле холестериновые молекулы выполняют для вируса роль своеобразного такси, разнося его по организму. К такому выводу пришли исследователи, и их работа может объяснить, почему люди с метаболическими болезнями вроде диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, имеющие высокий показатель холестерина, намного чаще переносят коронавирус в тяжелой форме. Установлено, что SARS-CoV-2, провоцирующий COVID-19, как бы приклеивается к холестериновым молекулам, используя клеточный рецептор под названием SR-B1.Это помогает патогену занять правильную позицию, чтобы с помощью шипообразного белка впоследствии вступить во взаимодействие с рецептором ACE2. А он, в свою очередь, и является входными воротами для инфицирования клетки. Опубликованное журналом Nature Metabolism исследование было проведено учеными Китайской академии военно-медицинских наук.Они оценивали роль так называемого «хорошего» холестерина при развитии коронавируса. Учёные специфически наблюдали за рецептором SR-B1, соединяющегося с холестериновой молекулой и встречается в клетках во всём теле человека, включая легкие, чаще всего и являющиеся мишенью для коронавируса. SARS-CoV-2 не способен непосредственно применять этот рецептор, но вирус может воспользоваться преимуществами процесса сочетания холестерина с SR-B1 для поражения клеток.