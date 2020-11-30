Перенёсших коронавирус мучают частые головные боли

Люди, переболевшие коронавирусом, часто жалуются на постоянные головные боли, не поддающиеся лечению с помощью обезболивающих и анальгетиков.Однако невролог Александр Амелина считает, что боль в голове никак не связана с COVID-19, а у перенёсших коронавирусом может возникать из-за переутомления. По его словам, пока учёные не обнаружили прямого влияния на мозг после выздоровления, поэтому не считают, что головные боли вызывает именно вирус.Специалист предположил, что перенёсшие коронавирус начинают возвращаться к привычному ритму жизни, который не щадит их силы. Поэтому уже через две-три недели после выздоровления некоторых пациентов могут выбивать из колеи сильные боли в голове.