Ученые выяснили, почему беременные проще переносят коронавирус

Ученые обратили внимание на то, что беременные женщины реже умирают вследствие коронавируса, чем небеременные.Этот показатель натолкнул ученых на более широкое исследование в этом направлении, в результате чего они обнаружили довольно интересные детали.Специалисты из университета Иллинойса установили, что женские репродуктивные гормоны имеют противовоспалительный эффект и стимулируют выработку антител против коронавируса SARS-CoV-2.Статистика смертности среди беременных и небеременных женщин в СШАВ США коронавирус диагностировали более чем 38 тысячам беременным женщинам. Из них около 50 умерли.Среди беременных женщин с коронавирусом в США смертность составляет 0,13%.Зато среди небеременных женщин показатели смертности составили 2%.У небеременных женщин риски умереть от коронавируса оказались в 15 раз выше, чем у беременных.Почему беременные женщины умирают режеВо время наблюдения за беременными женщинами с коронавирусом ученые обратили внимание на то, что они чаще болели в более легкой форме. Впрочем, сразу после родов у некоторых рожениц резко появлялась необходимость в интенсивной терапии. Эта корреляция заставила ученых обратить внимание на изменения в гормональном фоне.Дело в том, что концентрация гормонов, которые поддерживают беременность в третьем триместре, возрастает более чем в 100 раз. Такие гормоны, как: эстрадиол, аллопрегнанолон и прогестерон имеют важные противовоспалительные функции и помогают иммунной системе восстанавливаться.Что не менее важно – прогестерон и аллопрегнанолон обладают способностью блокировать чрезмерную иммунную реакцию, что мешает появлению так называемого цитокинового шторма. Вместо этого эстрогены стимулируют выработку антител против вирусных инфекций в более высоких концентрациях.После родов уровень этих гормонов резко падает, поэтому не удивительно, что некоторым роженицам после рождения ребенка становится хуже.Это объясняет не только то, почему мужчины чаще имеют тяжелую форму коронавируса и умирают от него, а и то, почему пожилые люди менее защищены перед инфекцией. Ведь уровень репродуктивных гормонов снижается с возрастом.Сейчас ученые проводят клинические исследования на пожилых мужчинах и женщинах, чтобы оценить эффективность прогестерона и эстрадиола в эффективности смягчения симптомов.