Похудеть и не разрушить печень: 2 полезных диеты и одна очень вредная

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Собираясь сесть на диету, многие хотят получить и дополнительный бонус: не только похудеть, но и почистить печень. Но все ли диеты способны оказывать такой дополнительный эффект? Давайте рассмотрим несколько популярных диет и их влияние на работу печени.Как сказываются модные диеты на состоянии печени?Обратите внимание, что все перечисленные далее диеты категорически противопоказаны беременными кормящим женщинам, а те, кто имеет хронические заболевания, должны обязательно проконсультироваться с врачом.Гречневая монодиетаВ чем суть диеты: питание в течение 7?10 дней, ежедневно только гречкой, сваренной или просто запаренной без добавления соли и масла. Рекомендовано выпивать до 1 л чистой воды. Ожидаемый эффект — минус 1 кг в день.Поможет ли похудеть: обычно за неделю реально потерять около 1 кг, но исчезнет, увы, не жировая ткань. Любая бессолевая каша, будь то гречка или рис сможет выгнать из организма воду. Придерживаться этой диеты невозможно- гречка не удовлетворяет всех пищевых потребностей организма, да и приедается такая монодиета быстро. А если Вы вернетесь вновь на путь пищевых излишеств, то и килограммы вернуться вновь.Как влияет на печень: У многих людей, имеющих избыточный вес или ожирение, имеется жировая инфильтрация печени. В гепатоцитах (печеночных клетках), накапливается избыточное количество жира, который ухудшает ее фильтрационную и иные важные функции.Холин, которым богата гречневая крупа, обладает гепатопротективными и липотропными свойствами, т. е. помогает печени избавиться от лишнего накопления жира, нормализует обмен липидов и холестерина.Наличие в гречке витаминов группы В способствует улучшению метаболизма в печеночных клетках. Кстати, избыток витаминов В1, В6, В2, РР, поступивших с гречневой диетой может спокойно отложиться в печени про запас- это тот редкий случай, когда витаминами можно наесться впрок.Если питаться даже одной гречкой, но не делать больших перерывов в приемах пищи, то такое дробное питание будет способствовать своевременному опорожнению желчного пузыря. А это -лучшая профилактика образования камней в его полости.Так что краткосрочная монодиета (не более 5?7 дней) с использованием гречки для снижения веса будет малоэффективна, а вот для оздоровления печени очень даже неплоха.Диета ДюканаВ чем суть диеты: относится к типу кетогенных диет. Состоит из нескольких этапов: атака, чередование, закрепление, стабилизация. Этап Атака (от 2 до 7 дней) состоит полностью из белковой пищи. На втором этапе вводятся определенные овощи. Закрепление- вводятся крупы, паста, сыр. Стабилизация — возвращение к разнообразному питанию, при условии проведения еженедельно белкового дня и ежедневных умеренных физических нагрузок.Поможет ли похудеть: первая фаза придает пациенту уверенность в собственных силах, т.к. в фазу атаки происходит, прежде всего, потеря жидкости и постепенная перестройка на кетоновый путь обмена. Отсутствие углеводов в рационе заставляет сначала использовать запас гликогена печени и мышечной ткани, а потом активизировать запасы из жировой ткани в виде кетонов, которые вместо глюкозы используются организмом как источник энергии. Возникает состояние кетоза, сопровождающееся неприятным запахом изо рта, запорами, зачастую-головными болями, быстрым утомлением или наоборот-состоянием эйфории. Происходит постепенное снижение веса, именно за счет уменьшения жировой массы. Последующие этапы должны постепенно приводить к нормализации питания и разнообразному рациону. За время соблюдения диеты предполагается формирование нового, здорового стиля питания. Но, как показывает опыт, удержать полученные результаты удается далеко не всем.Как влияет на печень: Даже для здоровой печени такие нагрузки белком, при отсутствии углеводов нежелательны, а при наличии заболеваний печени или уже имеющегося жирового гепатоза- могут быть опасны. Продуцируя кетоновые тела печень не в состоянии их использовать, значит при этом страдает энергообмен печеночных клеток.Если вы собираетесь использовать диету Дюкана, то обязательно проконсультируйтесь с врачом. Он рекомендует сделать ультразвуковое исследование, сдать печеночные ферменты — АСТ, АЛТ. Обязательно следует дробно питаться, использовать запаренные отруби для профилактики запоров.Диета «6 лепестков»В чем суть диеты: чередование 6 монодиет — рыба, злаковые, творог, овощи, курица, фруктыПоможет ли похудеть: данная система питания схожа своим злаковым днем с гречневой монодиетой, творожным, рыбным и куриным- с диетой Дюкана, овощным и фруктовым с вегетарианством. А в целом несколько напоминает систему разгрузочных дней, которые еще с прошлого века используют в Клинике питания РАН. Подобная диета, безусловно, даст свои результаты: сначала — Вы избавитесь от лишней воды в организме, затем можете потерять избыточный жир. Но чудес ждать не стоит. Средний темп снижения веса около 500 г в неделю, причем через какое-то время выход на стадию «плато» замедлит этот процесс. Однако, в целом, это вполне удачный старт оздоровления питания.Как влияет на печень: Прекрасно, что есть творожный день — это позволяет поддержать печень липотропным холином, метионином и казеином. Выбирайте творог с жирностью 5%, не стоит отдавать преимущество совсем обезжиренному продукту. Овощи и фрукты — источники пищевых волокон, обладают желчегонным действием и способствуют «процветанию» полезной кишечной флоры». Лакто и бифидобактерии участвуют в обмене желчных кислот и холестерина. Рыбный день с использованием нежирной рыбы с липотропными свойствами — трески, минтая должны чередоваться с употреблением жирной морской рыбы, богатой полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 (сельдь, сайра, лосось). Это способствует выведению избыточного холестерина и желчных кислот.