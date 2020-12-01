Насилие в детстве приводит к ожирению

Ученые из Японии в ходе масштабного исследования сумели выявить новые факторы риска ожирения. Это произошло после того, как около 5,5 тысяч человек ответили на специфические вопросы исследователей.Данный опрос показал, что развитие ожирения связано с целым рядом факторов в дополнение к уже известным науке социально-экономическим обстоятельствам. Среди новых факторов риска - детский опыт и в особенности эпизоды насилия в этот период жизни. Сегодня принято воспринимать людей с лишним весом и ожирением как тех, у кого не хватает силы воли, чтобы изменить образ жизни. Однако данное исследование показало, что, к примеру, у женщин, ожирение во взрослом возрасте связано не только с социальным окружением (к примеру, с финансовым положением семьи и образованием), но также и с детскими переживаниями, а в особенности, с эпизодами насилия.Это позволяет предположить, что улучшение условий воспитания ребенка и особенно меры по категорическому предотвращению физического насилия помогут предотвратить ожирение во взрослом возрасте у многих людей. Результаты этого исследования вскоре будут опубликованы научным журналам PLOS One после независимой оценки экспертов, пишет hindustantimes.com.Проблема ожирения в этом году была оттеснена на второй план из-за пандемии коронавируса, но она всё равно представляет первостепенную угрозу для здоровья всего человечества. Ожирение - фактор риска целого ряда патологий, включая сердечно-сосудистые болезни и рак, оно сокращает среднюю продолжительность жизни на 10-15 лет. К слову, жертвы ожирения намного чаще уходят из жизни после заболевания COVID-19 и чаще переносят эту болезнь в тяжелой форме.