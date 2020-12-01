Медики рассказали, как облегчить симптомы гипотонии

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Это очень распространенная проблема.Люди, страдающие низким артериальным давлением (гипотонией), могут улучшить свое состояние благодаря этим рекомендациям. Полезно обратить внимание на пищевой рацион, употребление необходимых добавок, изменение образа жизни.Основные рекомендации по лечению гипотонии включают диету, рекомендуемые препараты, пищевые добавки и коррекцию образа жизни.Рекомендации для страдающих гипотониейНизкое давление, которое сопровождается слабыми симптомами или вовсе бессимптомно, редко требует терапии. Но, если вас тревожат некоторые признаки, терапия будет зависеть от их причины.В зависимости от причины гипотонии, состояния здоровья, возраста и типа низкого давления можно использовать следующие стратегии.Коррекция диеты для баланса давленияБольше соли (Na). Рацион с высоким показателем соли повышает давление. Но полезно выбирать здоровые версии соленой пищи (оливки, соленая / копченая рыба, консервы, творог). Чрезмерное количество натрия грозит сердечной недостаточностью, поэтому лучше обсудить этот вопрос с доктором.Вода и прочие жидкости. Обезвоживание способствует снижению объема крови, провоцируя падение давления. Но вода предотвращает обезвоживание. При физических нагрузках нельзя допускать обезвоживания.Меньше спиртных напитков. Спиртное снижает давление, так как имеет обезвоживающие свойства.Небольшие порции. Пища малыми порциями несколько раз в день предотвращает падение артериального после трапезы.Низкоуглеводное меню. Продукты с высокой концентрацией углеводов быстро перевариваются. Это чревато резким падением давления. Низкоуглеводный рацион дает возможность противостоять гипотонии. Важно исключить продукты с высоким показателем углеводов (хлеб, сахар и сахаросодержащие продукты, молокопродукты, фрукты, злаки, бобовые и крахмалистые овощи).Чай и кофе. Напитки, содержащие кофеин, стимулируют кардиосистему. Такие напитки временно поднимают давление. Но кофеин провоцирует обезвоживание.Препараты и добавкиМедикаменты. Флудрокортизон — увеличивает объем крови. Мидодрин (Орватен) — для повышения давления в позиции стоя у лиц, страдающих хронической постуральной гипотензией.Витамин B-12. Нехватка B-12 чревата развитием анемии. А это может стать причиной снижения давления. Продукты с высокой концентрацией B-12: мясо, рыба, яйца, пищевые дрожжи, обогащенные злаки.Фолиевая кислота. Нехватка этой кислоты тоже провоцирует анемию. Рекомендуется вводить в рацион продукты с высоким показателем фолиевой кислоты: листовая зелень, фасоль, спаржа, чечевица, цитрусы, печень и яйца.Образ жизни и гимнастикаКомпрессионные чулки помогают уменьшить скопление крови в нижних конечностях.Гимнастика. Занятия от половины часа до часа в день 2-3 дня в неделю повышают частоту сердечного ритма.Положения тела. Существуют движения, стимулирующие кровообращение от ног к сердцу.