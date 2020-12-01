Продлению жизни способствует потребление простых и недорогих продуктов – например, фасоли и чечевицы.Ученые рекомендуют с целью продления жизни употреблять в пищу больше растительных свежих, то есть, не подвергавшихся глубокой обработке растительных продуктов, информирует портал о здоровом питании Food News. Одно из важных преимуществ такого питания заключается в его способности защищать организм от хронических воспалительных процессов и ассоциированных болезней, включая сердечно-сосудистые, рак.«Растительные продукты содержат большое количество фитонутриентов, таких как каротиноиды и флавоноиды, которые могут уничтожать вредные свободные радикалы, повреждающие клетки и вызывающие воспаление в организме», - рассказали эксперты портала.Также эти продукты обеспечивают эффект продления жизни, улучшая естественный контроль уровня сахара в крови за счет высокого содержания клетчатки и антиоксидантов. Таким образом, их регулярный прием может препятствовать развитию процессов, ведущих к диабету 2 типа и возникновению опасных нарушений при уже имеющемся диабете.Растительная пища, помимо прочего, очень полезна для мозга – она помогает предотвратить его возрастную деградацию.«Употребление дополнительных 100 граммов фруктов и овощей в день снижает риск когнитивных нарушений и деменции на 13 процентов», - подчеркнули исследователи.Ими были названы лучшие простые продукты для продления жизни:зеленые и ярко окрашенные овощи,фрукты,цельное зерно,бобовые, особенно фасоль и чечевица,орехи и семена.