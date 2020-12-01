Что будет, если ежедневно есть яйца? Объясняет диетолог Кораблева

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Есть яйца ежедневно здоровым людям не вредно, более того, помогает нарастить мышечную массу, улучшает эмоциональное состояние, сообщила эксперт.Российский врач, специалист в области диетологии и здорового питания Ольга Кораблева, объяснила, что будет, если ежедневно есть яйца. Говоря о полезных эффектах такой привычки, медик сообщила: данный продукт способствует укреплению мышц.«Одно-два яйца на завтрак помогают человеку нарастить мышечную массу», - поделилась Кораблева.Помимо того, ежедневно есть яйца полезно для защиты от стресса, улучшения настроения – употребляя их, мы получаем вещество холин, действующее на организм как натуральное успокоительное. Другой компонент продукта, триптофан, стимулирует выработку нейромедиатора серотонина, называемого «гормоном счастья».Также потребление яиц идет на пользу головному мозгу, сосудам.«Желток яйца содержит летицин – он питает мозговую ткань, поставляет фосфор, мешает появляться холестериновым бляшкам», - рассказала Кораблева.Медик напомнила, что если ежедневно есть яйца, это поспособствует восполнению витамина D в организме – зимой потребность в нем возрастает особенно существенно из-за дефицита солнечных дней. Также продукт является прекрасным источником белка (усваивается лучше мясного), кальция, фосфора, комплекса витаминов.В то же время существуют противопоказания к их потреблению – это болезни печени и желчного пузыря, панкреатит, повышенный холестерин. У некоторых людей яйца могут провоцировать развитие кислотного рефлюкса, изжоги.«Здоровый человек может съедать до двух-трех яиц в день», - резюмировала диетолог.