Медики назвали пять веских причин спать без одежды

Привычка оказывает и положительный психологический эффект.На то, сможете ли вы хорошо выспаться ночью, влияет ряд факторов. Продолжительность и качество сна, твердость или мягкость матраса, ткань постельного белья, свет или темнота (в зависимости от предпочтений) в спальне, психологический настрой и, наконец, что не менее важно, подходящая пижама или ночная рубашка (майка). Она не должна быть ни слишком узкой, ни слишком широкой. Но пробовали ли вы когда-нибудь спать полностью обнаженным? Это может благотворно сказаться на вашем сне, здоровье и интимных отношениях.Врачи назвали пять причин, по которым полезно спать голым.Регулируется температура тела.Когда человек спит, температура его тела автоматически падает, а плотная пижама мешает этой естественной реакции. Это может сделать сон беспокойным, и на следующий день вы проснетесь недостаточно отдохнувшим. Ложась голышом, вы предохраняете свое тело от перегрева и даете коже дышать.Высвобождаются гормоны сна.Баланс мелатонина – залог здорового сна. Этот гормон сна регулируется естественным образом ночью. На его уровень также влияет свет и температура в спальне. Лучше всего, если в комнате будет полностью темно и температура воздуха не будет превышать 21 градус.Укрепляются интимные отношения.Для интимных отношений также полезно спать голым. Если партнер спит рядом с вами в чем мать родила, в организме вырабатывается половой гормон окситоцин. Он положительно влияет на сон и заботится о чувстве счастья. Это также укрепляет межличностные отношения, в том числе отношения с партнером.Регулируются гормоны стресса.Кортизол, известный как гормон стресса, участвует во многих метаболических процессах в организме. Если вам слишком жарко под одеялом, значит, его выработка чрезмерно увеличилась. Повышенный уровень кортизола может вызвать сильный голод по утрам (и, как следствие, набор веса), а также спровоцировать нервозность и раздражительность. Поскольку сон нагишом регулирует температуру тела, он помогает поддерживать низкий уровень кортизола.Повышается чувство удовольствия.Если вы сбросите с себя пижамы и ночные рубашки, это улучшит кровообращение, а приятное ощущение, которое очарует вас, улучшит и ваш сон. Поэтому людям, которые плохо засыпают, рекомендуется спать без одежды.Сон нагишом может очень раскрепощать и психологически. В конце концов, часто мы весь день ходим в тесной и неудобной одежде и ночью телу необходимо от этого отдохнуть, говорят врачи.