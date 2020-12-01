Эксперты рассказали, какую воду не нужно пить утром

Пить воду утром после пробуждения очень полезно, но к воде в стакане, простоявшем всю ночь, это не относится – такую жидкость потреблять не нужно, предупреждают эксперты.По словам специалистов, многие люди ставят на ночь рядом с кроватью стакан воды, но за время до утра она превращается в стоячую. В такой влаге образуется углекислота из-за растворения некоторого количества углекислого газа. Это может повлиять на изменение водородного показателя и вкуса воды, у нее может появиться затхлый оттенок.Еще одна причина, почему не нужно пить утром воду, оставленную в стакане, – это попадание в нее частиц пыли и того микромусора из воздуха, который невозможно разглядеть глазами.Также эксперты рассказали, что в течение ночи может произойти изменение в химическом составе воды. В ней становится больше угольной кислоты. Ученые советуют пить утром свежую воду.