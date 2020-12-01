Выпивка оставляет нас без нормального сна

Употребление алкоголя вечером может существенно нарушить сон. Опрос, проведенный Американской академией медицины сна (AASM), показал, что с этой проблемой периодически сталкиваются 68% взрослых людей, часто – каждый пятый.В опросе приняли участие более 2 тысяч человек, все они ответили на вопрос «Часто ли у вас сокращается длительность сна, потому что остаетесь пить алкоголь после времени обычного отхода ко сну?». Оказалось, что мужчины более склонны пренебрегать сном в пользу выпивки чаще, чем женщины: 75% против 60%. Наиболее распространенной эта форма опасного для здоровья поведения оказалась среди людей в возрасте 35-44 лет.«Хотя вы можете считать, что алкоголь помогает вам спать, его прием перед сном обладает несколькими негативными эффектами. Он приводит к фрагментации сна, частым пробуждениям во второй половине ночи», - комментирует эти данные президент AASM доктор Каннар Рамар (Kannan Ramar).Исследования показывают, что если принять алкоголь за час до сна, то снижается выработка мелатонина, «гормона сна». Это приводит к нарушению циркадных ритмов, которые определяют режим сна и бодрствования.В пресс-релизе AASM указывает, каким образом алкоголь нарушает сон:Вызывает расстройства сна или приводит к обострению имеющихся проблем, включая бессонницу и обструктивное апноэ во сне.Приводит к чрезмерному расслаблению мышц головы, шеи и глотки, что может затруднять дыхание во сне.Увеличивает количество ночных походов в туалет, особенно во второй половине ночи.Увеличивает риск парасомний, включая хождение и еду во сне.Чтобы избежать этих эффектов, AASM рекомендует:Выдерживать промежуток три-четыре часа между выпивкой и сном. Если выпить непосредственно перед сном, то сон может быть неглубоким, потому что метаболизм алкоголя противодействует его успокаивающему эффекту.Не забывайте пить безалкогольные напитки (два стакана на одну порцию алкоголя). Это поможет организму «вымыть» алкоголь и продукты его обмена.Избегайте газированных напитков, потому что они могут способствовать развитию метеоризма.Немного перекусите перед сном. Еда замедляет метаболизм алкоголя, способствует снижению его уровня в крови.