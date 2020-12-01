Подъем по лестнице улучшает самочувствие
Их результаты показывают, что повседневные занятия, такие как подъем по лестнице, приводят к значительному улучшению самочувствия, особенно если говорить о людях, у которых есть предрасположенность к психическим расстройствам.
Исследование было опубликовано в Science Advances.
«Ежедневный подъем по лестнице может усилить бодрость, помочь зарядиться энергией», - рассказывают первые авторы исследования.
Результаты имеют особую актуальность в текущей ситуации, когда из-за коронавируса существуют определенные ограничения. В исследование были включены чуть менее 70 человек. В течение недели определялось влияние повседневной активности на бдительность.
Было обнаружено, что пациенты чувствовали себя более бодрыми и сразу после активности это чувство увеличивалось. Было доказано, что бдительность и энергия являются важными составляющими благополучия и психического здоровья участников.
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