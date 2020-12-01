Системное воспаление может предсказать осложнения при циррозе печени

У пациентов с циррозом печени наблюдается широкий спектр клинических симптомов. Проспективное исследование, проведенное Медицинским университетом Вены, показало, что уровни биомаркеров системного воспаления в крови повышаются на разных стадиях заболевания и могут прогнозировать развитие осложнений даже у бессимптомных пациентов.В рамках работы измерение давления в воротной вене было выполнено почти 170 пациентам, при этом одновременно был взят образец крови для определения биомаркеров системного воспаления.Результаты показали, что тяжесть портальной гипертензии увеличивается преимущественно у пациентов с бессимптомным (компенсированным) циррозом, в то время как биомаркеры системного воспаления увеличиваются преимущественно на более поздних (декомпенсированных) стадиях заболевания.Интерлейкин-6, биомаркер воспаления, может прогнозировать риск осложнений и смертность как при компенсированном, так и при декомпенсированном циррозе.