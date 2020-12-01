Назван орган, который больше всего страдает из-за злоупотребления кофеином

Особенно опасно пить его натощак.

Последние исследования показывают, что кофе нельзя назвать полностью безвредным напитком. Даже в малых количествах он провоцирует выработку гормона стресса — кортизола, который в свою очередь «убивает» щитовидную железу.

Медики утверждают, что частое употребление кофе воспринимается организмом как регулярный стресс. Угнетённая щитовидная железа замедляет обмен веществ. Из-за этого любители напитка часто набирают лишний вес.

Тем, кто уже не может отказаться от кофе, рекомендует включить в рацион богатые йодом продукты для поддержания здоровья щитовидки. Это могут быть креветки, бананы, чернослив, морская капуста, говядина и рыба. Примечательно, что негативный эффект от кофе усиливается, если его пить натощак.
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