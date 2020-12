Витамин С оказался ключевым фактором профилактики инсульта и болезней сердца

Инсульт — одна из основных причин смертности в мире, поэтому поиск новых эффективных средств для профилактики инсульта является одной из важнейших задач для современной медицины. Как пишет сетевое издание "Интересные новости", в качестве профилактики инсульта и болезней сердца может рассматриваться витамин C.О том, что регулярный прием витамина C может снижать вероятность инсульта, рассказали ученые из Франции, группу которых возглавил Стефан Ванье, доктор меднаук из университетской больницы Ренна. Исследователи под руководством Ванье проанализировали уровень аскорбиновой кислоты в анализах пациентов, которые перенесли внутримозговый геморрагический инсульт."Дефицит витамина C был зафиксирован у 45 процентов участников исследования, а у 14 процентов людей было так мало этого витамина в крови, что можно было говорить о серьезном дефиците. Если оценивать ситуацию в среднем, то для перенесших инсульт людей в целом характерна нехватка витамина C", — отмечают ученые.Витамин C, как отметил Ванье, необходим для нормальной работы биологического механизма, ответственного за выработку коллагена. Этот белок является структурообразующим для многих систем организма, поэтому нормализация его синтеза имеет значение в контексте профилактики инсультов и болезней сердца. Кроме того, нормальный уровень витамина C помогает поддерживать в норме артериальное давление, что тоже немаловажно для уменьшения вероятности инсульта.