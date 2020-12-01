О чем может говорить сильная тяга к шоколаду? Объясняет врач иммунолог

Сильная тяга к шоколаду может говорить о дефиците некоторых веществ в организме, объясняет российский ученый Анатолий Бала.По словам врача аллерголога-иммунолога, кандидата медицинских наук Анатолия Балы, зачастую сильная тяга к шоколаду является отражением пищевой привычки. То есть, люди просто привыкают регулярно потреблять этот продукт.«Бывают люди, зависимые от чая или кофе, и здесь может быть точно такая же история», - заметил врач.Кроме того, обострившееся желание съесть шоколад может говорить о недостающих организму веществах, являющихся для него антидепрессантами. Поедание шоколада стимулирует выработку нейронных компонентов, улучшающих настроение, расслабляющих. По этой причине в ситуации стресса, когда организму недостает собственных ресурсов для снятия напряжения, может ощущаться тяга к сладкому и конкретно к шоколаду.Еще одна причина данного явления – умственные нагрузки, потребность головного мозга в дополнительной энергетической подпитке.«Бывают ситуации, когда организму необходимо увеличить свою мозговую активность, съев шоколад, поскольку в нем содержится кофеин», - объяснил Бала.