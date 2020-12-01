О чем может говорить сильная тяга к шоколаду? Объясняет врач иммунолог
По словам врача аллерголога-иммунолога, кандидата медицинских наук Анатолия Балы, зачастую сильная тяга к шоколаду является отражением пищевой привычки. То есть, люди просто привыкают регулярно потреблять этот продукт.
«Бывают люди, зависимые от чая или кофе, и здесь может быть точно такая же история», - заметил врач.
Кроме того, обострившееся желание съесть шоколад может говорить о недостающих организму веществах, являющихся для него антидепрессантами. Поедание шоколада стимулирует выработку нейронных компонентов, улучшающих настроение, расслабляющих. По этой причине в ситуации стресса, когда организму недостает собственных ресурсов для снятия напряжения, может ощущаться тяга к сладкому и конкретно к шоколаду.
Еще одна причина данного явления – умственные нагрузки, потребность головного мозга в дополнительной энергетической подпитке.
«Бывают ситуации, когда организму необходимо увеличить свою мозговую активность, съев шоколад, поскольку в нем содержится кофеин», - объяснил Бала.
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