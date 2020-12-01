У женщин выше риск смерти и сердечной недостаточности после инфаркта

У женщин риск смерти или развития сердечной недостаточности после инфаркта миокарда на 20% выше, чем у мужчин, показало новое исследование.Ученые отмечают, что за последние десятилетия выживаемость после инфаркта миокарда улучшилась. Однако в связи с тем, что после инфаркта люди стали чаще выживать, увеличилось количество пациентов с сердечной недостаточностью – его последствием. Сердечная недостаточность – состояние, при котором сердечная мышца не может перекачивать необходимый объем крови.Ранее исследования о разнице в вероятности выживания после инфаркта миокарда между мужчинами и женщинами давали смешанные результаты. Часть из них указывала на эту разницу, некоторые демонстрировали ее уменьшение, некоторые списывали эти отличия на изъяны исследования. Риск сердечной недостаточности обычно не входил в фокус таких исследований.Новые данныеУченые провели новое исследование, чтобы уточнить данные о различиях в риске смерти и развития сердечной недостаточности после инфаркта у мужчин и женщин. Они проанализировали данные о более 45 тысяч пациентов, госпитализированных по поводу первого инфаркта миокарда в канадской Альберте. За пациентами наблюдали в среднем шесть лет. Исследование фокусировалось на двух типах инфаркта: с подъемом сегмента ST на кардиограмме и без него. Первый тип инфаркта более тяжелый, он указывает на полное перекрытие ветви коронарной артерии, которая снабжает определенный участок сердечной мышцы.Ученые обнаружили, что в течение пяти лет риск сердечной недостаточности у женщин был выше после обоих типов инфаркта. Вероятность смерти у женщин была выше после инфаркта с подъемом сегмента ST.Женщинам требуется больше вниманияЖенщины были в среднем на 10 лет старше, чем мужчины, во время первого инфаркта. Их средний возраст был 72 года, средний возраст мужчин составил 61 год. Кроме того, у женщин обычно было больше сопутствующих патологий, включая гипертонию, сахарный диабет, хроническую обструктивную болезнь легких. Ученые указывают, что это могло стать фактором риска развития сердечной недостаточности.В то же время, ученые обнаружили, что женщины получали меньше специализированной медицинской помощи. В больнице их реже, чем мужчин, посещал кардиолог, им реже назначались препараты для снижения давления и уровня холестерина в крови. Им менее часто проводились операции по восстановлению кровотока в коронарных артериях (ангиопластику).Ученые считают, что эти данные показывают, что женщинам, которые перенесли инфаркт миокарда, требуется проведение более эффективной профилактики сердечной недостаточности. По их мнению, назначение адекватной терапии (для контроля артериального давления и уровня холестерина), увеличение физической активности, здоровая диета, отказ от курения могли бы спасти тысячи жизней.