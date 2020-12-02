Почему зимой люди толстеют и как этого избежать?

С первыми холодами в организме начинают происходить изменения. За тысячи лет эволюции все системы нашего тела уже знают о чём говорит даже незначительное снижение температуры на несколько градусов - впереди зима. Организм начинает настраиваться на набор веса, поскольку большую часть истории зимой человек сталкивался с трудностями в выживании.Люди, которые следят за своим весом, замечают, что зимой могут набрать от трёх до пяти килограммов, не меняя при этом своих привычек и рациона. Первая причина - это защита от холода. Подкожный жир создаёт дополнительный защитный барьер, чтобы низкие температуры не так сильно воздействовали на внутренние органы.Причина вторая - недостаток еды. Круглосуточные магазины с постоянным ассортиментом продуктов питания появились только в прошлом веке. До этого с едой в зимний период были проблемы. Генетически наш организм это помнит и старается набрать максимальное количество запасов, чтобы в дальнейшем иметь возможность прожить без еды какое-то время.И последняя причина - малая подвижность. Летом на свежем воздухе можно придумать множество занятий. Самое простейшее - обычная пешая прогулка. Зимой ни у кого нет желания покидать тёплое жилище, поэтому в день человек начинает расходовать меньше калорий.Как не набрать лишнего зимой?Увеличить количество приёмов пищи до 5-6 в день, уменьшив объём порций;Употреблять больше белковой пищи, поскольку насыщение даёт именно она;Снизить употребление углеводов (хлеб, сладости и т.д.);Выпивать в день не менее двух литров воды;При возможности двигаться и заниматься физическими нагрузками (аэробика, зарядка, поход в тренажёрный зал).