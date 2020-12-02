Ученые из США заключили, что три продукта содержат вещества, которые помогают бороться с коронавирусом, подавляя способность его клеток к воспроизводству.Продукты, содержащие вещества, не позволяющие коронавирусу размножаться в организме, были исследованы в лабораторных условиях специалистами Университета Северной Каролины. Ученые в итоге выделили три продукта – темный шоколад, зеленый чай, виноград (мускатных сортов).«Их вещества могут блокировать в SARS-CoV-2 функцию фермента протеазы, определяющего жизнеспособность вирусных клеток. Когда протеаза подавляется, клетки перестают выполнять многие важные функции, включая репликацию», - сообщил ведущий исследователь проекта, профессор Си Де-Ю.Ученый напомнил, что эти три продукта – зеленый чай, шоколад и виноград – также хорошо известны своим противовоспалительным эффектом. Данное свойство определяется высокой концентрацией их антиоксидантных соединений.