Омолаживающий домашний крем, который действительно дает хороший результат

При регулярном использовании (а не от случая к случаю) этот крем разглаживает морщины, увлажняет и питает кожу. Так что обязательно приготовьте и попробуйте — на это уйдет совсем мало времени и средств.Помимо увлажнения и питания, такой крем делает кожу эластичной, осветляет пигментные пятна и убирает шелушения.Ингредиенты:мед — 1 столовая ложка;вазелин — 1 чайная ложка;йод — 1-2 капли;касторовое масло — 1 столовая ложка.Для приготовления вам также понадобится стеклянная мисочка. Капните в нее в первую очередь йод, но не больше, чем указано в рецепте — 1-2 капли. Дальше добавьте остальные ингредиенты и тщательно перемешайте. Срок годности полученного крема 1 месяц.Перед нанесением не забывайте очищать лицо. Для наилучшего эффекта наносите крем на кожу довольно толстым слоем и выдерживайте от 15 минут до 1 часа. Такая маска преобразит вашу кожу за максимально короткий срок.