Омолаживающий домашний крем, который действительно дает хороший результат
Помимо увлажнения и питания, такой крем делает кожу эластичной, осветляет пигментные пятна и убирает шелушения.
Ингредиенты:
мед — 1 столовая ложка;
вазелин — 1 чайная ложка;
йод — 1-2 капли;
касторовое масло — 1 столовая ложка.
Для приготовления вам также понадобится стеклянная мисочка. Капните в нее в первую очередь йод, но не больше, чем указано в рецепте — 1-2 капли. Дальше добавьте остальные ингредиенты и тщательно перемешайте. Срок годности полученного крема 1 месяц.
Перед нанесением не забывайте очищать лицо. Для наилучшего эффекта наносите крем на кожу довольно толстым слоем и выдерживайте от 15 минут до 1 часа. Такая маска преобразит вашу кожу за максимально короткий срок.
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