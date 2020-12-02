Лучшие продукты для брейншторминга

Если вы ожидаете получить какую-то блестящую идею, мозг необходимо стимулировать. И вот несколько продуктов и напитков, позволяющих это сделать.Кофе. Кофеин действует как стимулятор центральной нервной системы, улучшает бдительность, внимание и концентрацию. Он также способствует выработке дофамина - химического вещества, которое повышает настроение.Темный шоколад. Как и кофе, шоколад действует как естественный стимулятор, помогающий улучшить концентрацию, настроение и память. Также известно, что какао укрепляет когнитивные функции, увеличивая приток крови к мозгу. Кроме того, употребление черного шоколада может удовлетворить тягу к сахару.Зеленый чай. Высокое содержание антиоксидантов в зеленом чае делает его хорошим продуктом для тела и ума. Антиоксиданты помогают расширять кровеносные сосуды в организме и увеличивают кровоток.Авокадо. Фрукт состоит из множества полезных жирных кислот, которые помогают защищать клетки головного мозга, поддерживающие нервы. Авокадо также богаты витамином К и фолиевой кислотой, предотвращающие образование тромбов в головном мозге. Фрукты богаты лютеином - диетическим компонентом, который способствует развитию когнитивных функций.Черника. Содержащиеся в чернике антиоксиданты помогают улучшить внимание, концентрацию и работоспособность, увеличивая приток крови к мозгу. Некоторые исследования утверждают, что черника может помочь уменьшить эффекты возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или деменция.