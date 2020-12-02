Ночной шум пролетающих самолетов потенциально опасен для «сердечников»

У людей, которые живут недалеко от аэропортов, шум самолетов может быть триггером смерти от сердечно-сосудистых болезней, показало новое исследование. Новые данные учитывают смертность в течение двух часов после воздействия шума.Хроническое действие шума и здоровьеСогласно данным Европейского Агентства по защите окружающей среды, ежегодно в Европе с окружающим шумом связаны 48 тысяч случаев ишемической болезни сердца (ИБС). ВОЗ указывает, что увеличение шума дорожного трафика на каждые 10 децибел увеличивает риск ИБС на 8% при длительном воздействии. Известно, что хроническое действие шума, который создают самолеты, связано с риском развития гипертонии, ИБС, аритмии. Новое исследование впервые показывает, что у этого вида шума может быть и острый эффект, который проявляется практически сразу.Острый эффект шума самолетовВ новом исследовании швейцарские ученые впервые обнаружили, что воздействие шума самолетов в ночное время может спровоцировать смерть от сердечно-сосудистых причин в течение ближайших часов. Ее вероятность увеличивается на 33%, если шум достигает 40-50 децибел, и на 44% при шуме в 55 децибел.Ученые подсчитали, что в период с 2000 по 2015 года 800 из 25 тысяч (3%) сердечно-сосудистых смертей жителей района цюрихского аэропорта были связаны с ночным шумом самолетов. Наиболее распространенными причинами смерти были инфаркт миокарда, сердечная недостаточность и аритмия. Женщины оказались более уязвимыми к этому виду шума. Также установлено, что больше страдали жители тихих районов, в которых нет интенсивного движения транспорта, и старых домов.Аналогичное по эффекту воздействие на этот вид смертности имеют некоторые эмоции, например, гнев или возбуждение, указывают авторы исследования.В цюрихском аэропорту запрещены полеты с 23:30 до 6:00. Ученые считают, что эта мера предупреждает большое количество смертей. В своем исследовании они учли расписание полетов, типы самолетов, их маршруты, погоду за каждый день, охваченный периодом наблюдения. Эти данные авторы сопоставили с показателями сердечно-сосудистой смертности среди жителей окресностей аэропорта.