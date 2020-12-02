Определены продукты, опасные для людей с сердечной недостаточностью

Продукты, повышающие риск воспалительных процессов в организме, опасны для людей с сердечной недостаточностью – их потребление ведет к более частым госпитализациям.Опасные при сердечной недостаточности продукты были определены американскими учеными, представляющими Университет Кентукки в Лексингтоне. Об их исследовании сообщает Medical Xpress.«Специалисты выяснили, что люди, которые ели определенные продукты при сердечной недостаточности, в два раза чаще попадали в больницу», - информирует медицинский портал.В эксперименте исследователей участвовали более 200 человек, страдавших сердечной недостаточностью. Ученые следили, какие продукты употребляются испытуемыми, соотнося их рацион с самочувствием и маркерами воспаления в организме.Авторы проекта пришли к заключению, что питание, которого придерживаются люди с заболеваниями сердца, имеет критически большое значение для их благополучия – от него зависит риск возможных ухудшений и летальных исходов.«Пациенты, чей рацион ассоциировался с более высокими показателями воспалительного процесса, имели в два раза больше шансов умереть или быть госпитализированными», - заявили ученые.По их мнению, людям с сердечной недостаточностью нужно контролировать потребление красного мяса, рафинированных растительных масел и молочных продуктов с высоким содержанием жира – эти продукты увеличивают вероятность развития опасных осложнений. В меню сердечников должно быть больше полезных ненасыщенных масел, цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей, подчеркивают эксперты.