Сильная тяга к чесноку может быть сигналом наличия паразитов в организме
Существующие исследования показывают, что выраженная тяга к чесноку может проявляться на фоне заражения гельминтами. В состав чеснока входят соединения, которые делают пищеварительную систему человека неподходящим местом для паразитов, поэтому организм может сигнализировать о необходимости таких соединений, создавая желание съесть чеснок.
Чеснок, вдобавок, провоцирует активный синтез желчи и желудочного сока, что тоже не по нраву кишечным паразитам. Ученые говорят, что иногда тяга к чесноку может возникать в результате хронического стресса — и тут, что интересно, тоже есть биологическое объяснение. Дело в том, что чеснок стимулирует выработку эндорфинов, которые помогают организму привести в норму эмоциональный фон.
"Нужно обращать внимание на такие сигналы, как желание съесть тот или иной продукт. У нашего тела есть биологические механизмы, которые защищают нас от разных болезней и инфекций, и тяга к разным продуктам — это один из таких механизмов", — отмечают медики.
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