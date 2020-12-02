Сильная тяга к чесноку может быть сигналом наличия паразитов в организме

Внезапная сильная тяга к чесноку может быть сигналом того, что в организме появились паразиты. Медики предупреждают, что внезапное выраженное желание съесть тот или иной продукт может быть более серьезным сигналом, чем кажется на первый взгляд.Существующие исследования показывают, что выраженная тяга к чесноку может проявляться на фоне заражения гельминтами. В состав чеснока входят соединения, которые делают пищеварительную систему человека неподходящим местом для паразитов, поэтому организм может сигнализировать о необходимости таких соединений, создавая желание съесть чеснок.Чеснок, вдобавок, провоцирует активный синтез желчи и желудочного сока, что тоже не по нраву кишечным паразитам. Ученые говорят, что иногда тяга к чесноку может возникать в результате хронического стресса — и тут, что интересно, тоже есть биологическое объяснение. Дело в том, что чеснок стимулирует выработку эндорфинов, которые помогают организму привести в норму эмоциональный фон."Нужно обращать внимание на такие сигналы, как желание съесть тот или иной продукт. У нашего тела есть биологические механизмы, которые защищают нас от разных болезней и инфекций, и тяга к разным продуктам — это один из таких механизмов", — отмечают медики.