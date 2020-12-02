Медики назвали полезные свойства редьки
Редька по вкусу нравится не каждому человеку, однако специалисты рекомендуют включить ее в свой рацион. Она содержит витамин С, способный побороть даже сильное воспаление. Овощ станет полезным для людей, у которых наблюдается воспаление суставов и другие симптомы артрита. В таком случае стоит ежедневно употреблять 116 граммов острой редьки.
В овоще находятся антоцианы, которые укрепляют мышцу сердца. Помимо этого, высокое содержание клетчатки позволяет нормализовать уровень сахара и холестерина в крови. Редька станет весьма полезной и для желчного пузыря. В состав входят ферменты амилаза, эстераза и мирозиназа, необходимые для синтеза и циркуляции желчи.
Индийские ученые из Технологического университета Джавахарлала Неру провели исследование и установили, что редька в ежедневном рационе снижает риски заболевания раком толстой кишки, молочной железы, яичников и простаты.
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