Медики назвали полезные свойства редьки

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Медики заявляют, что редька имеет массу полезных свойств, которые благоприятно влияют на работу многих органов. Также она способна защитить организм от нескольких видов рака и продлевает жизнь.Редька по вкусу нравится не каждому человеку, однако специалисты рекомендуют включить ее в свой рацион. Она содержит витамин С, способный побороть даже сильное воспаление. Овощ станет полезным для людей, у которых наблюдается воспаление суставов и другие симптомы артрита. В таком случае стоит ежедневно употреблять 116 граммов острой редьки.В овоще находятся антоцианы, которые укрепляют мышцу сердца. Помимо этого, высокое содержание клетчатки позволяет нормализовать уровень сахара и холестерина в крови. Редька станет весьма полезной и для желчного пузыря. В состав входят ферменты амилаза, эстераза и мирозиназа, необходимые для синтеза и циркуляции желчи.Индийские ученые из Технологического университета Джавахарлала Неру провели исследование и установили, что редька в ежедневном рационе снижает риски заболевания раком толстой кишки, молочной железы, яичников и простаты.