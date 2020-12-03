Диетолог Ковальков рассказал о пользе жира для здоровья

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Недостаточное получение жира лишает организм важных веществ и провоцирует развитие целого ряда нарушений, от отклонений гормонального фона до сбоев в работе нервной системы, – об этом предупреждает врач диетолог Алексей Ковальков.В своем Instagram профессор Ковальков рассказал, что эпоха обезжиренных продуктов началась после того, как в 1956 году Американская кардиологическая ассоциация выступила в поддержку теории о вреде жиров для сердца. Ее автор, ученый Ансел Киз, утверждал, что именно высокий уровень жиров в питании людей является главной причиной сердечных заболеваний.Но опасение людей есть жир поспособствовало развитию индустрии обезжиренных продуктов. В результате вместо содержащей жир пищи в холодильниках появилась еда с низким содержанием жира, однако при этом вредная для здоровья, считает диетолог.«В обезжиренной пище меньше жиров, но больше калорий и углеводов. Удаляя жир, что снижает вкус продукта, производители добавляют больше сахара, крахмала, загустителей и прочих не слишком полезных компонентов», - сообщил Ковальков.Кандидат медицинских наук рассказал о пользе жира для здоровья. Он заметил, что обезжиренные продукты не дают организму усваивать в нужной мере питательные вещества – например, сыр и творог без жира не позволяют получать кальций.Также Ковальков указал на важность получения жира из таких источников, как нерафинированные растительные масла, орехи, авокадо, рыба.«Рацион без жира нарушает в организме все – от гормонального фона до работы нервной системы. Только лишь обезжиренная еда может привести к тяжелым последствиям для здоровья», - предупредил диетолог.