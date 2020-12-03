Как людям старшего возраста сбросить лишний вес и сохранять форму: 6 универсальных советов

Ученые установили, что люди старшего возраста могут сбрасывать лишний вес так же успешно, как молодые. Специалисты дают советы, помогающие сохранять здоровую форму несмотря на прожитые годы.Считается, что по мере увеличения возраста следить за массой тела становится труднее и лишний вес накапливается быстрее. Увеличение жира в организме, в свою очередь, способствует другим проблемам: ухудшается состояние костей, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака.Между тем, последние исследования показали: возраст не является препятствием для похудения. Исследователи Уорикского университета и университетских больниц Ковентри и Уорикшира (Великобритания) обнаружили, что страдающие ожирением пациенты старше 60 лет могут терять лишний вес так же успешно, как молодые люди, используя только изменения в своем образе жизни. Результаты исследования были опубликованы в журнале Clinical Endocrinology. Его авторы надеются, что их находка поможет развеять заблуждения о невозможности похудеть в старшем возрасте.Вот несколько универсальных советов, следуя которым можно эффективно избавиться от лишнего веса, считают специалисты.Увеличить физическую активность. Эксперты рекомендуют не только регулярно выполнять упражнения, но и больше двигаться в целом. Движение тонизирует мышечную ткань тела, что поддерживает метаболизм, способствует сжиганию жира. По возможности следует осваивать силовые нагрузки – людям старшего возраста они особенно хорошо помогают сохранять мышечный тонус тела.Уменьшить ужин. Данные, опубликованным изданием PubMed Central свидетельствуют: уменьшение количества потребляемых калорий за ужином может помочь сбросить лишний вес, а также позволяет сохранять подтянутую стройную форму в зрелости.«Идеальное потребление калорий подразумевает их максимальное потребление на завтрак и обед, минимальное – во время ужина», - заявили исследователи.Потреблять белок. Богатые белком продукты помогают организму «строить» мышечный каркас, а мышцы, как уже говорилось, содействуют сжиганию жира. Необходимые для мышечного роста аминокислоты содержат продукты – поставщики животного белка: мясо, яйца, рыба, молочные изделия.Избегать обезвоживания. Достаточная гидратация улучшает обеспечение тела питательными веществами, витаминами и минералами, что важно для активного обмена веществ и сохранения формы. Главное правило – пить чистую, лишенную сахара и калорий жидкость: воду, чаи, травяные отвары.Высыпаться. Хороший сон важен для организма по нескольким причинам. Помимо благоприятного психологического воздействия это также эффективно помогает с контролем веса: достаточный сон способствует нормализации гормонального фона, препятствует усиленной выработке стрессовых гормонов, возбуждающих нездоровый аппетит.Отказаться от жареной еды. Исследования связывают активное потребление жареной пищи с увеличением скорости набора веса и ожирения. Такая еда богата не только жирами, но и пустыми калориями, не обеспеченными витаминами и минералами, которые уничтожаются жаркой. Пищеварительной системе требуется гораздо больше времени, чтобы переваривать жареную пищу из-за ее высокого содержания жира, что заставляет набирать вес, в том числе жир на животе.