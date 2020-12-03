Как людям старшего возраста сбросить лишний вес и сохранять форму: 6 универсальных советов
Считается, что по мере увеличения возраста следить за массой тела становится труднее и лишний вес накапливается быстрее. Увеличение жира в организме, в свою очередь, способствует другим проблемам: ухудшается состояние костей, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака.
Между тем, последние исследования показали: возраст не является препятствием для похудения. Исследователи Уорикского университета и университетских больниц Ковентри и Уорикшира (Великобритания) обнаружили, что страдающие ожирением пациенты старше 60 лет могут терять лишний вес так же успешно, как молодые люди, используя только изменения в своем образе жизни. Результаты исследования были опубликованы в журнале Clinical Endocrinology. Его авторы надеются, что их находка поможет развеять заблуждения о невозможности похудеть в старшем возрасте.
Вот несколько универсальных советов, следуя которым можно эффективно избавиться от лишнего веса, считают специалисты.
Увеличить физическую активность. Эксперты рекомендуют не только регулярно выполнять упражнения, но и больше двигаться в целом. Движение тонизирует мышечную ткань тела, что поддерживает метаболизм, способствует сжиганию жира. По возможности следует осваивать силовые нагрузки – людям старшего возраста они особенно хорошо помогают сохранять мышечный тонус тела.
Уменьшить ужин. Данные, опубликованным изданием PubMed Central свидетельствуют: уменьшение количества потребляемых калорий за ужином может помочь сбросить лишний вес, а также позволяет сохранять подтянутую стройную форму в зрелости.
«Идеальное потребление калорий подразумевает их максимальное потребление на завтрак и обед, минимальное – во время ужина», - заявили исследователи.
Потреблять белок. Богатые белком продукты помогают организму «строить» мышечный каркас, а мышцы, как уже говорилось, содействуют сжиганию жира. Необходимые для мышечного роста аминокислоты содержат продукты – поставщики животного белка: мясо, яйца, рыба, молочные изделия.
Избегать обезвоживания. Достаточная гидратация улучшает обеспечение тела питательными веществами, витаминами и минералами, что важно для активного обмена веществ и сохранения формы. Главное правило – пить чистую, лишенную сахара и калорий жидкость: воду, чаи, травяные отвары.
Высыпаться. Хороший сон важен для организма по нескольким причинам. Помимо благоприятного психологического воздействия это также эффективно помогает с контролем веса: достаточный сон способствует нормализации гормонального фона, препятствует усиленной выработке стрессовых гормонов, возбуждающих нездоровый аппетит.
Отказаться от жареной еды. Исследования связывают активное потребление жареной пищи с увеличением скорости набора веса и ожирения. Такая еда богата не только жирами, но и пустыми калориями, не обеспеченными витаминами и минералами, которые уничтожаются жаркой. Пищеварительной системе требуется гораздо больше времени, чтобы переваривать жареную пищу из-за ее высокого содержания жира, что заставляет набирать вес, в том числе жир на животе.
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