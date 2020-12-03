Медики рассказали о целебных свойствах рисовой воды

Секретный ингредиент азиаток.Многие люди используют рисовую воду для ухода за кожей либо для улучшения ее внешнего вида, либо для облегчения таких состояний, как экзема. Некоторые косметические компании заявляют, что рисовая вода обладает антивозрастными свойствами, но научных доказательств, подтверждающих эти утверждения, мало.Рисовая вода состоит из крахмалистой жидкости, оставшейся после замачивания или варки риса. Человек может приготовить рисовую воду дома или купить средства по уходу за кожей, содержащие рисовую воду.В этой статье рассматривается потенциальная польза рисовой воды для кожи, как приготовить рисовую воду и как ее использовать.Полезна ли рисовая вода для кожи?Рисовая вода может иметь некоторые преимущества для кожи. Однако в настоящее время существует несколько высококачественных исследований воздействия рисовой воды. Чтобы доказать, что рисовый отвар имеет существенные преимущества, ученым необходимо провести более масштабные исследования.Вот что говорят существующие исследования о потенциальных преимуществах рисовой воды:АнтиоксидантыРис содержит антиоксиданты, такие как инозит. Антиоксиданты помогают бороться с действием свободных радикалов, которые представляют собой летучие молекулы, которые могут повредить клетки в организме. Компании часто добавляют антиоксиданты в средства по уходу за кожей.Небольшое исследование 2018 года с 12 участниками проверило гель из рисовой воды на коже в течение 28 дней. Исследователи обнаружили, что рис обладает такой же антиоксидантной активностью, как аскорбиновая кислота или витамин С.Уменьшение старения кожиЕсть ограниченные доказательства того, что рисовый отвар может уменьшить или замедлить старение кожи.Исследование 2018 года также показало, что рисовая вода снижает активность эластазы, фермента, участвующего в старении кожи. Это говорит о том, что рисовый отвар может уменьшить образование морщин и складок на коже.