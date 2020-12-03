Скандинавская диета: рекомендуется для укрепления здоровья и продления жизни

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Исследования показывают, что система питания, характерная для скандинавских стран, являются ключом к укреплению здоровья и долголетию.Ученые и раньше проявляли интерес к питанию скандинавских народов, но пандемия коронавируса значительно усилила его.«Все страны Северной Европы превысили ожидаемую продолжительность жизни в мире, а бремя болезней, включая коронавирус, там ниже, чем в остальном мире», - пишет The Lancet Public Health.По мнению ученых, выступивших на страницах этого издания, скандинавская диета, отражающая стиль питания этого региона, во многом обеспечивает столь впечатляющее здоровье местного населения.Что представляет собой скандинавская диета? В ней делается упор на потребление жирной рыбы – лососевых пород, скумбрии, сельди.Ягоды, корнеплоды, орехи, нежирные молочные продукты и цельнозерновые также входят в нордический рацион питания. Какие именно корнеплоды: морковь, репа, картофель, свекла, пастернак.«Скандинавская диета напоминает средиземноморскую диету с одним отличием. В нордическом рационе делается упор на использование масла канолы вместо оливкового масла первого отжима», - сообщает портал о здоровье Healthline.Как укрепляет здоровье скандинавская диета. В обзоре Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что следование данному типу питания снижает риск рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.Также эффекты этого стиля питания исследовались учеными из Университета Ватерлоо (Канада). В их испытаниях участвовали мужчины и женщины, страдавшие ожирением, возрастом (в среднем) 42 года. В результате исследователи пришли к заключению, что следование скандинавской диете способствует не только снижению веса, но и значительному снижению артериального давления, как систолического, так и диастолического.По словам ученых, снижение артериального давления во взрослом возрасте является важным фактором продления жизни, поскольку повышенное АД напрямую связано с сердечными приступами и инсультами. В связи с этим они рекомендуют скандинавскую диету как оптимальный способ достичь долголетия с сохранением хорошего здоровья.