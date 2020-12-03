Что важно знать каждому о своей группе крови

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Группа крови человека - это важный показатель, касающийся многих аспектов здоровья. Каждый человек должен знать свою группу крови. А что еще интересного и полезного можно узнать о системе классификации крови и как это отражается на нашем поведении и здоровье?Группа крови представляет собой описание антигенных показателей эритроцитов, которое производится посредством идентификации специфических групп углеводов и белков, в мембранах эритроцитов. У человека открыто несколько систем антигенов в нескольких группах крови. В этой связи принята следующая система классификации крови: 4 типа - I (О), II (А), III (B), IV (AB).Что полезно знать о группах кровиГруппа крови отмечается уже при рождении человека и является постоянным показателем.Конкретная группа крови (гр. кр.) имеет свои отличительные особенности. Что полезно знать в этой связи.1. Рацион по вашей группе кровиВ организме человека осуществляется множество химических реакций, и как следствие, гр. кр. имеет важное значение в вопросах питания и потери веса.Персонам с разной гр. кр. целесообразно потреблять свой тип пищи.Носителям I (О) гр. кр. имеет смысл включать в свое меню продукты с высоким показателем белка (мясо, рыба). Обладатели II (А) гр. кр. должны, наоборот, не увлекаться мясом, потому что им более подходит вегетарианская кухня.Обладателям III (B) гр. кр. полезно исключить мясо курицы и включать в меню красное мясо в значительном объеме. Обладатели IV (AB) гр. кр. должны акцентировать внимание в питании на морепродуктах и нежирном мясе.2. Группа крови и заболеванияУ конкретного типа крови имеются свои стойкие характеристики, определенная гр. кр. демонстрирует устойчивость к конкретным типам недугов, но больше предрасположена к другим болезням.I (О) гр. кр.Преимущества: здоровый пищеварительный тракт, устойчивая к воздействиям иммунная система, здоровый обмен веществ.Изъяны: проблемы свертываемости крови, недуги воспалительной природы (артрит), болезни щитовидки, аллергии, язвы.II (А) гр. кр.Преимущества: положительная адаптация к пищевому разнообразию, здоровый метаболизм питательных веществ.Изъяны: сердечные болезни, сахарный диабет, злокачественные новообразования, проблемы печени и желчного пузыря.III (B) гр. кр.Преимущества: крепкая иммунная система, позитивная приспособляемость к пищевым нюансам, устойчивая нервная система.Изъяны: диабет 1 типа, утомляемость, болезни аутоиммунной природы.IV (AB) гр. кр.Преимущества: хорошая адаптация, крепкая иммунная система.Изъяны: сердечные заболевания, онкология.3. Группа крови и личностные показателиГруппа крови оказывает влияние на личность ее обладателя.I (О) гр. кр.: коммуникабельные, уверенные, креативные, экстраверты.II (А) гр. кр.: собранные, дисциплинированные, доброжелательные, надежные, хорошие артистисты.III (B) гр. кр.: увлеченные своим делом, независимые, активные.IV (AB) гр. кр.: скромные, серьезные застенчивые, добрые, внимательные.4. Группа крови и вынашивание ребенкаГруппа крови беременной воздействует на процесс вынашивания ребенка. К примеру, организм дам с IV (AB) гр. кр. секретирует меньше фолликулостимулирующего гормона, способствующего зарождению беременности.Гемолитический недуг новорожденных детей имеет место в случае несовместимости крови матери и плода относительно резус-фактора, или по иным антигенам. Если у Rh-отрицательной матери плод Rh-положительный, неизбежен так называемый резус-конфликт.5. Группа крови и стрессовые ситуацииПерсоны с разной гр. кр. не одинаково реагируют на стрессовую ситуацию. Легко теряют контроль над собой обладатели I (О) гр. кр. У них наблюдается завышенный показатель адреналина, и им требуется значительное количество времени, чтобы успокоиться.У личностей со II (А) гр. кр. высокий показатель кортизола, и они секретируют его больше при стрессе.6. Антигены группы кровиЭто полезно знать. Антигены имеются не только в составе крови, но и в таких органах и системах: пищеварительном тракте, в ротовой полости, кишечнике.7. Группа крови и потеря весаКто имеет склонность аккумулировать жир в зоне живота? А кто ест все подряд и не поправляется? Обладатели I (О) гр. кр. более склонны к отложению жира в зоне живота, чем те, у кого II (А) гр. кр., последние не имеют такой проблемы.8. Какая группа крови будет у ребенкаГруппу крови у ребенка, который появится на свет, возможно с высокой вероятностью спрогнозировать, зная гр. кр. и резус-фактор его отца и матери.9. Группа крови и спортВсем известно, что физические нагрузки выступают прекрасным способом победить стресс.I (О) гр. кр.: предпочтительны активные нагрузки (аэробика, бег, восточные единоборства)II (А) гр. кр.: спокойные физические упражнения (йога, тайцзы)III (B) гр. кр.: средняя физическая активность (альпинизм, велосипед, теннис, плавание)IV (AB) гр. кр.: спокойные и умеренные физические упражнения (йога, велосипед, теннис)10. Группа крови и критические ситуацииГде бы вы ни находились, имеет смысл держать при себе персональную информацию следующего плана: домашний адрес, телефон, фамилия, группа крови. Имеющаяся информация окажется необходимой при возможном несчастном случае, когда понадобится экстренное переливание крови.Теперь вы видите, насколько важно знать собственную группу крови (и, по возможности, своих самых близких людей). Это поможет внести корректировки в рацион питания, определить разумные физические нагрузки, принять профилактические меры относительно вероятных заболеваний, которые могут вам грозить.