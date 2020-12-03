Лучшая тренировка для тех, кто хочет избавиться от целлюлита

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Они подойдут и для начинающих.Избавиться от целлюлита без тренировок почти невозможно. Любой результат массажа и диеты будет краткосрочным, если не закрепить его спортом.Все упражнения можно выполнять по кругу – начинайте с одного раза, далее увеличивайте количество кругов.ПриседанияВтяните живот, поставьте ноги параллельно полу. Помните о коленях: они должны «смотреть» вперед, иначе есть риск травм и повреждений.Приседайте минимум 15 раз.Встать на цыпочкиЛучшая тренировка для тех, кто хочет избавиться от целлюлитаПрисядьте с широко расставленными ногами. Колени поверните наружу. По очереди ставьте на цыпочки одну ногу, а потом вторую. Выполните 15 раз на каждую ногу.Растяжение бедраНачальная позиция – сидя на полу. Одну ногу вытяните, другую – согните в колене. Поставьте стопу согнутой ноги у бедра вытянутой. Тянитесь корпусом вперед, растягивая бедро. Затем поменяйте ноги.Выполните 10 раз на каждую ногу.Лучшая тренировка для тех, кто хочет избавиться от целлюлитаВстаньте на руки и колени. Поочередно поднимайте ногу вверх, тяните пятку назад и вверх. Выполните по 10-15 раз на каждую ногу.Подтягивайте ногу к грудиЛежа на спине, правую ногу поставьте на левое колено. Левое бедро обеими руками подтяните к себе. Задержитесь в этой позе на 20 секунд.Повторите 4 раза на каждую ногу.В завершение – прыжки на скакалке. Чем дольше вы будете прыгать, тем лучше.Прыжки являются хорошим видом кардионагрузки. Также они улучшают движение лимфы в организме, что способствует избавлению от целлюлита.