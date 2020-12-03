Лучшая тренировка для тех, кто хочет избавиться от целлюлита
Избавиться от целлюлита без тренировок почти невозможно. Любой результат массажа и диеты будет краткосрочным, если не закрепить его спортом.
Все упражнения можно выполнять по кругу – начинайте с одного раза, далее увеличивайте количество кругов.
Приседания
Втяните живот, поставьте ноги параллельно полу. Помните о коленях: они должны «смотреть» вперед, иначе есть риск травм и повреждений.
Приседайте минимум 15 раз.
Встать на цыпочки
Лучшая тренировка для тех, кто хочет избавиться от целлюлита
Присядьте с широко расставленными ногами. Колени поверните наружу. По очереди ставьте на цыпочки одну ногу, а потом вторую. Выполните 15 раз на каждую ногу.
Растяжение бедра
Начальная позиция – сидя на полу. Одну ногу вытяните, другую – согните в колене. Поставьте стопу согнутой ноги у бедра вытянутой. Тянитесь корпусом вперед, растягивая бедро. Затем поменяйте ноги.
Выполните 10 раз на каждую ногу.
Лучшая тренировка для тех, кто хочет избавиться от целлюлита
Встаньте на руки и колени. Поочередно поднимайте ногу вверх, тяните пятку назад и вверх. Выполните по 10-15 раз на каждую ногу.
Подтягивайте ногу к груди
Лежа на спине, правую ногу поставьте на левое колено. Левое бедро обеими руками подтяните к себе. Задержитесь в этой позе на 20 секунд.
Повторите 4 раза на каждую ногу.
В завершение – прыжки на скакалке. Чем дольше вы будете прыгать, тем лучше.
Прыжки являются хорошим видом кардионагрузки. Также они улучшают движение лимфы в организме, что способствует избавлению от целлюлита.
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