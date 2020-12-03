Потерю мышц можно сократить с помощью лекарства на основе моркови

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Лечебная физкультура является единственным установленным методом лечения осложнений со стороны скелетных мышц при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), однако, в зависимости от тяжести саркопении у пациента, такое лечение может оказаться невозможным.Но решением проблемы может стать японское лекарственное средство на основе моркови Ninjin'yoeito. Его прописывают людям, выздоравливающим после анорексии и физической слабости после болезни или операции, поскольку оно дает дополнительный эффект восстановления физической силы. Кроме того, было замечено, что это лекарство сокращает потерю мышечной массы у стареющих мышей за счет активации PGC-1альфа – белка, участвующего в улучшении мышечной функции.Чтобы проверить эффективность препарата, группа ученых включила Ninjin'yoeito в рацион мышей, подвергавшихся воздействию сигаретного дыма в течение 12 недель. Результаты были опубликованы в International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease.Ученые измеряли мышечную массу голени группы мышей, подвергшихся воздействию дыма, с помощью микроКТ. Они обнаружили атрофацию, схожую с той, что испытывают пациенты с ХОБЛ. Однако они не заметили такого изменения мышечной массы в экспериментальной группе мышей, которая получала добавку.