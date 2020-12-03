После черепно-мозговой травмы вам следует записаться на йогу, советуют неврологи

Легкая черепно-мозговая травма, если она повторяется, может вызывать серьезные и долгосрочные неврологические побочные эффекты, включая нарушение когнитивных функций, связанных с памятью, рассуждениями, общением и эмоциями. Возможны проблемы с координацией движений, равновесием, глазами, а также трудности в социальном взаимодействии. Новые исследования связали долгосрочные последствия хронического сотрясения мозга с высоким риском развития деменции и депрессии.И негативные эффекты могут сохраняться на протяжении многих лет, предупреждают врачи. Теперь они советуют обратить внимание на медитации и йогу. Исследование, проведенное группой исследователей из Университета Коннектикута, проводилось с учетом долгосрочных последствий незначительных травм головного мозга. Учитывались данные 539 человек. Было проанализировано влияние йоги, медитации и методик на повышение осознанности, с точки зрения психического и физического здоровья, когнитивных способностей, качества жизни, социальной и профессиональной эффективности людей, перенесших травму мозга. Они также проанализировали риски развития отдельных проблем вроде депрессии, ослабленного внимания, тревожности и усталости.Оказалось, все участники исследования, прошедшие программы йоги, медитации и осознанности, показали значительное улучшение общих симптомов. Причем симптомы, связанные с усталостью и депрессией, показали наибольшее улучшение. Также улучшились показатели психического и физического здоровья, когнитивных способностей, общего качества жизни. В отличие от медикаментозного лечения, йога, медитация и практика осознанности имеют незначительные побочные эффекты или совсем не имеют их.