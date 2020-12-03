Тревожные признаки того, что печень работает неправильно
Боль в печени может ощущаться в верхней части живота с правой стороны. Это может быть признаком серьезного заболевания, поэтому может потребоваться медицинская помощь.
Здоровая печень помогает организму бороться с инфекциями, очищает кровь и играет важную роль в обмене веществ. Она также может восстанавливаться при повреждении.
Если печень не может правильно выполнять свою работу, это может быть опасно для жизни.
Боль в печени может возникать по разным причинам. Важно выяснить, что вызывает боль, и получить лечение, чтобы предотвратить необратимые повреждения.
Боль в печени может быть тупой и неспецифической, но может быть и сильной. Это может привести к боли в спине. Боль в печени иногда путают с болью в правом плече, животе или почке.
Многие заболевания печени и другие состояния органов могут вызывать боль в печени. Некоторые из них могут привести к повреждению печени. Без лечения печень со временем может перестать функционировать.
Заболевание печени относится к любому состоянию, которое вызывает воспаление или повреждение печени и может повлиять на функцию печени. Боль в печени часто является признаком заболевания печени.
Симптомы заболевания печени часто не проявляются до тех пор, пока состояние не прогрессирует, поэтому важно знать о боли в печени и других симптомах, которые могут сигнализировать о заболевании печени.
Пациентам следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если они испытывают любое из следующего:
сильная боль, особенно в животе
высокая температура
темная моча
бледный, кровянистый или смолистый кал
тошнота и рвота
потеря веса
желтоватая кожа
сильная чувствительность при прикосновении к животу
опухоль в животе или в ногах и лодыжках
зудящая кожа
хроническая усталость
потеря аппетита
Более 100 различных типов заболеваний печени могут вызывать боль в печени. Вот несколько примеров:
Холангит
Холангит — это воспаление системы желчных протоков, обычно вызванное бактериальной инфекцией. Желчный проток выводит желчь из печени и желчного пузыря, разнося ее в тонкий кишечник.
Инфекция холангита вызывает повышение давления в этой дренажной системе. Обычно это означает, что в системе есть препятствие или блокировка.
Это может быть связано с камнями, опухолью, сгустками крови или обратным потоком бактерий.
Гепатит
Гепатит означает воспаление печени. Наиболее частой причиной является вирус, но к другим причинам относятся злоупотребление алкоголем, токсины, прием некоторых лекарств и некоторые заболевания.
Есть несколько различных типов вируса гепатита.
По данным CDC, наиболее распространенными типами вирусного гепатита являются гепатит A, гепатит B и гепатит C.
Гепатиты B, C и D вызывают хронический гепатит, который в конечном итоге может привести к циррозу, печеночной недостаточности и раку печени.
Гепатит А обнаруживается в кале инфицированного человека и передается через употребление зараженной воды или пищи.
Гепатит B передается через биологические жидкости, такие как кровь и сперма.
Гепатит С передается через инфицированную кровь или иногда половым путем.
Гепатит D — вторичная инфекция, которая поражает только тех, кто болеет гепатитом B.
Гепатит Е передается через зараженную воду или пищу.
Аутоиммунный гепатит возникает, когда иммунная система атакует клетки печени.
Гепатит может быть острым, то есть внезапным и краткосрочным, или хроническим, то есть долгосрочным и стойким.
Абсцесс печени
Абсцесс печени — это скопление инфицированной жидкости или гноя, которое образуется в печени. Инфекция от определенных микробов, таких как бактерии, паразиты или грибок, может вызвать абсцесс.
Абсцесс может повредить близлежащие ткани, вызвать кровотечение, дополнительные инфекции и даже смерть. Лечение может включать антибиотики или противогрибковые препараты, абсцесс может быть дренирован.
Последующие визуализационные исследования печени обычно проводятся, чтобы убедиться, что абсцесс исчез и что нет необратимых повреждений.
Цирроз
Цирроз — это необратимое рубцевание печени. Печень постепенно ухудшается и перестает нормально работать из-за длительной травмы.
Со временем рубцовая ткань заменяет здоровую ткань печени, и это может начать блокировать кровоток через печень. Здоровая печень может регенерировать свои поврежденные клетки. Если повреждение слишком серьезное или длительное, печень не может полностью восстановиться, и вместо этого образуется рубцовая ткань.
Цирроз развивается постепенно, но по мере его усугубления начинает отказывать печень. Это может привести к хронической печеночной недостаточности или к терминальной стадии заболевания печени, когда печень больше не может выполнять жизненно важные функции.
Синдром Бадда-Киари
Это редкое заболевание печени, при котором сгустки крови блокируют кровоток из печени.
Кровь скапливается в печени, вызывая ее увеличение. В некоторых случаях может увеличиваться и селезенка.
Скопление крови вызывает повышение артериального давления в воротной вене. Это ответвление вены для переноса крови в печень из кишечника. Это повышение давления известно как портальная гипертензия.
Портальная гипертензия вызывает скопление жидкости в брюшной полости. Заблокированные вены вызывают замедление или остановку кровотока от печени к сердцу.
Также возможно рубцевание печени или цирроз.
Люди, у которых кровь склонна к свертыванию, также больше подвержены риску синдрома Бадда-Киари. Сюда входят беременные женщины и женщины с опухолью, хроническим воспалительным заболеванием, нарушением свертывания крови или инфекцией.
Влияние алкоголя
Обычно печень расщепляет алкоголь и выводит его из организма. Если человек потребляет больше алкоголя, чем может переработать печень, клетки печени могут быть повреждены или разрушены.
Высокое потребление алкоголя может привести к накоплению жира и воспалению в печени, а это может привести к алкогольному циррозу.
Цирроз, вызванный алкоголем, нельзя вылечить даже после прекращения употребления алкоголя, но отказ от алкоголя может предотвратить дальнейшие повреждения и улучшить симптомы.
Причины и факторы риска заболеваний печени
Заболевание печени имеет несколько различных причин, в том числе:
инфекция
проблемы с иммунной системой
генетические факторы
токсическое действие лекарств
рак
хроническое злоупотребление алкоголем
накопление жира в печени
Факторы, повышающие риск развития заболевания печени или связанного с ним осложнения, включают:
сильное употребление алкоголя
инъекционные наркотики или совместное использование игл
незащищенный секс
воздействие определенных химикатов или токсинов
диабет
ожирение
Диагностика
Многие состояния могут вызывать боль в печени, поэтому важно выяснить, какое из них присутствует.
Врач проведет медицинский осмотр и изучит историю здоровья человека.
Другие варианты тестирования могут включать:
анализы крови для оценки функции печени или выявления конкретных проблем с печенью или генетических состояний
визуализационные тесты, такие как компьютерная томография, МРТ и ультразвук для оценки повреждения печени
анализ тканей, который включает взятие образца ткани из печени для лабораторного исследования
Иногда боль в печени проходит после некоторых изменений в образе жизни, таких как воздержание от алкоголя, похудение или соблюдение здоровой диеты.
Другие проблемы могут потребовать лечения или хирургического вмешательства. При печеночной недостаточности может потребоваться пересадка печени.
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