Дефицит омега-3 у матери влияет на память потомства
Ученые сосредоточили свое внимание на определенном типе клеток мозга – микроглиальных клетках или микроглии, которые участвуют в формировании нейронных сетей, поддерживающих способности запоминать. Эти макрофаги головного мозга находятся на границе раздела между окружающей средой и нейронами. Ученые решили проверить, как количество омега-3 в организме матери влияет на активность микроглии потомства.
Впервые ученым удалось показать, что недостаточное потребление омега-3 матерью влияет на активность микроглии в развивающемся мозге. В результате нейронная сеть формируется плохо, что вызывает дефицит памяти у потомства.
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