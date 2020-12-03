Дефицит омега-3 у матери влияет на память потомства

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Международная группа ученых провела исследование, посвященное влиянию питания матери во время беременности и кормления грудью на развитие мозга их потомства. Они впервые показали на мышах, как недостаточное потребление омега-3 матерью может изменить развитие нейронных сетей у потомства, вызывая дефицит памяти. Они также расшифровали молекулярные механизмы, лежащие в основе этих эффектов. Работа была представлена в журнале Nature Communications.Ученые сосредоточили свое внимание на определенном типе клеток мозга – микроглиальных клетках или микроглии, которые участвуют в формировании нейронных сетей, поддерживающих способности запоминать. Эти макрофаги головного мозга находятся на границе раздела между окружающей средой и нейронами. Ученые решили проверить, как количество омега-3 в организме матери влияет на активность микроглии потомства.Впервые ученым удалось показать, что недостаточное потребление омега-3 матерью влияет на активность микроглии в развивающемся мозге. В результате нейронная сеть формируется плохо, что вызывает дефицит памяти у потомства.