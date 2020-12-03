ЭКО, протезирование, психотерапия: какие услуги можно получить с полисом ОМС

Мы все знаем, что полис обязательного медицинского страхования позволяет нам как минимум вызвать врача и бригаду «скорой» на дом. Но не все знают, что в программу ОМС входят и дорогостоящие медицинские услуги, которые можно получить совершенно бесплатно. Какие именно — рассказала МедПортал руководитель направления страховых представителей дирекции медицинской экспертизы «АльфаСтрахование-ОМС» Елена Большакова.ЭКО и «отложенная беременность»Начиная с 2016 года в федеральную программу медицинского страхования включены экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и интрацитоплазматическая инъекция (введение сперматозоида в цитоплазму), ставшие золотым стандартом борьбы с бесплодием. Это сложные процедуры, требующие специального высокотехнологичного оборудования и особых врачебных навыков, и в частных клиниках они обходятся очень дорого. Полис ОМС дает право получить эти услуги бесплатно. Стимуляция овуляции, пункция фолликулов, оплодотворение яйцеклетки, отбор эмбрионов, их культивация и подсаживание в полость матки — все это можно сделать за счет государства. С 2018 года женщины могут сделать бесплатно криоконсервацию эмбрионов. Это так называемая «отложенная беременность», когда замораживаются эмбрионы, полученные после оплодотворения яйцеклетки спермой партнера.Для того, чтобы получить все эти услуги по ОМС, необходимо наблюдаться у врача-гинеколога в государственном медучреждении или частной клинике, которая участвует в программе ОМС и иметь медицинские показания. После прохождения обследования нужно собрать пакет документов и предоставить их в специальную комиссию на рассмотрение.Высокотехнологичные медицинские услугиЛечение некоторых тяжелых заболеваний, в том числе онкологических, требует высокотехнологичной помощи, и еще недавно ее предоставляли бесплатно только по квоте. Но это сложная бюрократическая процедура, которая может отнять слишком много драгоценного времени, поэтому с 2014 году специализированное лечение включено в базовую программу ОМС. Чтобы его получить, врач должен оформить пакет документов и выписать пациенту направление в медицинское учреждение, где оказывают такую помощь.Например, в программу ОМС входят:стентирование коронарных сосудов;имплантации кардиовертера-дефибриллятора;реконструктивно-пластические, микрохирургические, расширенно-комбинированные хирургические вмешательства при злокачественных новообразованиях, эндопротезирование суставов конечностей;применение генно-инженерных биологических лекарственных препаратов при лечении ревматоидных артритов;комплексное хирургическое лечение глаукомы.Реабилитация после инфарктов, инсультов и тяжелых травмНередко после сложного лечения и травм пациенту требуется продолжительная реабилитация — например, людям с переломами позвоночника или черпно-мозговыми повреждениями, перенесшим инфаркт или инсульт. В таких случаях восстановительные процедуры необходимо начинать как можно раньше, иногда — сразу после перевода из реанимации в стационар. Полис ОМС дает право на реабилитацию за счет государства, и получить ее можно как в поликлинике или больнице в условиях дневного стационара, либо же в специализированных медицинских организациях. Врачи-реабилитологи проводят комплексную диагностику и разработают индивидуальную программу восстановления, в которую в том числе могут входить:Физиотерапия;Лечебная физкультура;Массаж и мануальная терапия;Психотерапия;Рефлексотерапия.Вакцинация от инфекционных заболеванийВсе виды иммунизации, которые предоставляются по программе ОМС, перечислены в Национальном календаре прививок. В этом документе приведен перечень заболеваний, оптимальный возраст и периодичность введения вакцины. Схема вакцинации каждого пациента зависит от состояния здоровья на момент предполагаемой прививки, возраста, наличия хронических заболеваний и групп риска.Полис ОМС дает право привиться от распространенных инфекций, таких как корь, краснуха, эпидемический паротит, коклюш, ветряная оспа, дифтерия, грипп, туберкулез, гепатит В, столбняк, полиомиелита, гемофильная инфекция типа B). Пациент также может получить вакцину по эпидемиологическим показаниям от клещевого энцефалита, лептоспироза, туляремиа, сибирской язвы. Их ставят в определенное время года в регионах, где существует опасность заражения этими инфекциями.Как получить все эти услуги?По словам Елены Большаковой, для получения всех этих медицинских услуг необходимо обратиться с полисом и паспортом в медицинское учреждение, которое участвует в программе реализации программы ОМС. Стоит помнить также, что территориальные программы ОМС в отличие от базовых могут меняться в зависимости от региона, и узнать подробности можно на сайте регионального министерства здравоохранения.