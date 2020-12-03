Нутрициолог Андреева рассказала о борьбе с вредными привычками в еде

Нутрициолог Надежда Андреева поделилась советами, которые помогут в борьбе с потенциально вредными пищевыми привычками. Эксперт посоветовала придерживаться четкого плана, который поможет преодолеть опасные зависимости."Бороться с нездоровыми привычками гораздо проще, если у вас есть четкая стратегия действий. Еще одна методика, доказавшая свою эффективность — замена негативной привычки на полезную", — пояснила нутрициолог, добавив, что хороших результатов достигают те люди, которые придерживаются ясности в борьбе с отрицательными привычками."Если вы всерьез решили избавиться от негативной привычки, то начните с составления стратегии. Возьмите блокнот и последовательно запишите в него ответы на несколько вопросов. Например: как отрицательная привычка тянет вас вниз и лишает возможности заниматься тем, чем вы хотели бы заниматься? В чем конкретно заключается вредность привычки, от которой вы хотите избавиться? Существуют ли оправдания, которые позволяют вам не отказываться от вредной привычки? Можно ли считать такие оправдания стоящими?", — сказала Надежда Андреева.Затем, как добавила нутрициолог, следует создать комплексную стратегию, которая позволит вам либо заменить старую вредную привычку на новую полезную, либо внедрить новый паттерн поведения, благодаря которому вы забудете о пристрастии к вредной пище. Такие методы, по словам Андреевой, демонстрируют хорошую эффективность.