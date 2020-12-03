Нутрициолог Андреева рассказала о борьбе с вредными привычками в еде
"Бороться с нездоровыми привычками гораздо проще, если у вас есть четкая стратегия действий. Еще одна методика, доказавшая свою эффективность — замена негативной привычки на полезную", — пояснила нутрициолог, добавив, что хороших результатов достигают те люди, которые придерживаются ясности в борьбе с отрицательными привычками.
"Если вы всерьез решили избавиться от негативной привычки, то начните с составления стратегии. Возьмите блокнот и последовательно запишите в него ответы на несколько вопросов. Например: как отрицательная привычка тянет вас вниз и лишает возможности заниматься тем, чем вы хотели бы заниматься? В чем конкретно заключается вредность привычки, от которой вы хотите избавиться? Существуют ли оправдания, которые позволяют вам не отказываться от вредной привычки? Можно ли считать такие оправдания стоящими?", — сказала Надежда Андреева.
Затем, как добавила нутрициолог, следует создать комплексную стратегию, которая позволит вам либо заменить старую вредную привычку на новую полезную, либо внедрить новый паттерн поведения, благодаря которому вы забудете о пристрастии к вредной пище. Такие методы, по словам Андреевой, демонстрируют хорошую эффективность.
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