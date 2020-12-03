Ученые научились доставлять лекарства прямо в легкие

Ученые использовали мембраны лейкоцитов человека для переноса двух лекарств, антибиотика и противовоспалительного средства, непосредственно в инфицированные легкие мышей.Наноразмерный метод доставки лекарств, разработанный в Вашингтонском университете, успешно вылечил бактериальную инфекцию и воспаление в легких мышей. Исследование, опубликованное в журнале Communications Biology, показывает потенциальную новую стратегию лечения инфекционных заболеваний, включая COVID-19.Чжэньцзя Ван, один из авторов исследования, совместно с коллегами разработал метод, позволяющий очистить мембрану от нейтрофилов, наиболее распространенного типа белых кровяных телец, которые вызывают реакцию иммунной системы. После опорожнения эти мембраны можно использовать в качестве нанопузырьков, крошечных пустых мешочков шириной от 100 до 200 нанометров, которые можно заполнить лекарствами.Эти нанопузырьки сохраняют некоторые свойства исходных белых кровяных телец, поэтому, когда они вводятся пациенту, они попадают прямо в воспаленную область, однако они дополнительно усилены лекарствами, которые атакуют инфекцию.