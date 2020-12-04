Новый вид инсулина может спасти миллионы человек
Ученые разработали тип инсулина со встроенной молекулярной связью, который может определять уровень сахара в крови. По мере повышения этого уровня молекула становится более активной и выделяет больше инсулина. По мере снижения выделяется меньше вещества.
«Молекула постоянно выделяет небольшое количество инсулина, но оно может меняться в зависимости от потребностей пациента», - рассказывает один из авторов разработки.
Ученые подчеркивают, что это обеспечит пациентам с диабетом 1 типа более безопасное и легкое лечение.
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