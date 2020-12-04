Новый вид инсулина может спасти миллионы человек

Повседневная жизнь более 46 миллионов человек во всем мире, страдающих диабетом 1 типа, может стать намного проще и безопаснее. Исследователи из Копенгагенского университета и биотехнологической фирмы Gubra разработали новую молекулу инсулина, которая в будущем будет гарантировать, что диабетики получают необходимое количество вещества.Ученые разработали тип инсулина со встроенной молекулярной связью, который может определять уровень сахара в крови. По мере повышения этого уровня молекула становится более активной и выделяет больше инсулина. По мере снижения выделяется меньше вещества.«Молекула постоянно выделяет небольшое количество инсулина, но оно может меняться в зависимости от потребностей пациента», - рассказывает один из авторов разработки.Ученые подчеркивают, что это обеспечит пациентам с диабетом 1 типа более безопасное и легкое лечение.