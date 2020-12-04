5 продуктов, которые стоит обязательно включить в рацион в декабре

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Декабрь - первый зимний месяц, когда организму необходимо дополнительное подкрепление. Пища должна быть насыщенной различными витаминами и микроэлементами, чтобы здоровье становилось только крепче. Особенно это актуально в период пандемии. Читайте об идеальных продуктах декабря, которые стоит включить в рацион.ЛимонВ декабре необходим из-за наличия в составе витамина С, важного помощника в зимний период. Также в продукте имеются сложные углеводы, пектиновые вещества, флавоноиды и другие соединения, важные для организма. Благодаря свойствам лимона приходит в норму кислотно-щелочной баланс, снижается уровень сахара в крови. Невероятной пользой обладает вода с лимоном - эффективнейшее средство для укрепления иммунитета и профилактики простудных заболеваний.Лимон можно употреблять в любом виде. Он может быть как самостоятельным блюдом (например, засахаренные ломтики), так и добавкой в салаты или напитки.КлюкваНевероятно полезная ягода, также богатая витамином С. Продукт может использоваться как замена цитрусовым. В чай можно добавить несколько ягод, чтобы разнообразить рацион. Конечно, в декабре вряд ли найти свежую клюкву. Но идеальна даже замороженная, которая продается в любом супермаркете.В чем же польза продукта? В наличии ещё и витаминов В, биофлавоноидов, калия, кальция, фтора, меди, цинка, йода. Польза для иммунитета очевидна, можно избавиться от кровоточивости десен и кариеса. Клюкву можно добавлять в десерты, чай, морсы, салаты, другие блюда.СалоСтранно видеть такой продукт в списке полезных, тем более декабря? Существует мнение, что свиное сало представляет собой сплошной холестерин, употреблять его вредно. Но это характерно только для определенных типов готовки: маринование, топление, засолка, копчение, а также если есть его в огромных количествах. В свежем виде сало полезно, так как в ней много арахидоновой полиненасыщенной жирной кислоты, что благотворно сказывается на мозге, почках, сердце. К тому же дарит согревающие свойства, что полезно для зимы.ЛососьКрасная рыбка сытная, жирная, полезная. В ней содержатся ненасыщенные жирные кислоты, помогающие избавиться от “плохого” холестерина. Этот продукт можно есть даже на диете, ведь это помогает избавиться от стресса, защищает от депрессии, неврозов, инсульта и инфаркта. Потреблять лосось можно в разных видах, но лучше всего работает тушеная или запеченная рыба.Оранжевый твердый сырЛюбой сыр полезен в декабре и другие зимние месяцы. Ведь в составе имеются белок, жиры, молочнокислые ферменты, бактерии, что делает продукт идеальным для диеты в любое время года. Но зимой пользу принесет именно оранжевый сыр: в месяц, когда солнца не так много, он однозначно будет радовать и дарить положительный заряд энергии.