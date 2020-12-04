Иммунолог рассказал, как не заразиться коронавирусом от членов семьи

Можно ли избежать заражения COVID-19, если в семье появился инфицированный? На этот вопрос ответил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.Коронавирус нового типа стремительно распространяется из-за особенностей инфекции — до того, как у зараженных людей появляются первые симптомы, они даже не подозревают о своей болезни, и, соответственно, поддерживают привычные социальные контакты. Но общение с зараженным не всегда подразумевает развитие заболевания — говорит Болибок, отмечая, что все зависит от индивидуальной эффективности иммунной системы."В большинстве случаев заражение коронавирусом не приводит к появлению симптомов. То есть, вирус проникает в организм, но срабатывает иммунитет и болезнь не развивается. Но если говорить о людях, у которых в силу разных причин есть проблемы с иммунной системой, то у них могут развиваться те или иные симптомы, характерные для COVID-19", — сказал специалист, отметив, что болезнь COVID-19 развивается у незначительной части инфицированных (у одного из двадцати или даже одного из пятидесяти)."Если человек заболел, то члены его семьи отправляются на карантин. Но даже совместное проживание с зараженным не всегда ведет к инфицированию. Если больной находится в отдельной комнате, пользуется отдельной посудой и тщательно придерживается правил гигиены, то вероятность заражения минимальная. Для минимизации рисков нужно дезинфицировать все места в квартире, которые находятся в совместном использовании", — рассказал иммунолог.