У родителей-одиночек повышен риск развития болезней сердца и сосудов
В новом исследовании ученые проанализировали данные опроса 2180 родителей, 462 из которых были родителями-одиночками. Четверть одиноких родителей были мужчинами.
Ученые оценили здоровье сердечно-сосудистой системы родителей по 14-балльной шкале, основываясь на стандартных факторах риска, включая диету, физическую активность, курение, наличие ожирения и диабета. Показатели одиноких родителей были на 0,5-1 бал хуже, чем у тех, кто живет с партнером.
Согласно рассчетам ученых, у родителей-одиночек здоровье сердца хуже средних показателей в 1,3 раза чаще, чем у родителей в полных семьях.
Эти данные согласуются и исследованиями, которые были проведены ранее. Было известно, что в США и Европе у одиноких работающих матерей риск инсульта увеличивается на 74%, а ишемической болезни сердца – на 40% по сравнению с работающими замужними матерями. Канадское исследование 2016 года показало, что вероятность смерти отцов-одиночек в течение десяти лет выше, чем у женатых отцов и матерей-одиночек.
«Я думаю, что исследование подтверждает то, что мы давно подозревали: быть родителем-одиночкой – большой стресс. У родителей одиночек меньше времени заниматься своим здоровьем, потому что им не с кем разделить свои обязанности. Они делают больше для детей и меньше для себя», - говорит доктор Джина Ландберг (Gina Lundberg), клинический директор Центра здоровья сердца женщин Эмори в Атланте.
Ученые указывают, что система здравоохранения могла бы помочь одиноким родителям. Например, она могла бы стать более гибкой для них: предлагать удобные часы посещений, обеспечивать максимальное обследование за один прием, делать фокус на здоровье их сердца и сосудов.
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