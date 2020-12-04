У родителей-одиночек повышен риск развития болезней сердца и сосудов

У одиноких родителей обычно хуже здоровье сердца, чем у тех, кто живет с партнером, показало новое исследование. О его результатах доктор Натали Стокс (Natalie Stokes) из Медицинского центра Питтсбургского университета доложила на виртуальной конференции Американского кардиологического общества.В новом исследовании ученые проанализировали данные опроса 2180 родителей, 462 из которых были родителями-одиночками. Четверть одиноких родителей были мужчинами.Ученые оценили здоровье сердечно-сосудистой системы родителей по 14-балльной шкале, основываясь на стандартных факторах риска, включая диету, физическую активность, курение, наличие ожирения и диабета. Показатели одиноких родителей были на 0,5-1 бал хуже, чем у тех, кто живет с партнером.Согласно рассчетам ученых, у родителей-одиночек здоровье сердца хуже средних показателей в 1,3 раза чаще, чем у родителей в полных семьях.Эти данные согласуются и исследованиями, которые были проведены ранее. Было известно, что в США и Европе у одиноких работающих матерей риск инсульта увеличивается на 74%, а ишемической болезни сердца – на 40% по сравнению с работающими замужними матерями. Канадское исследование 2016 года показало, что вероятность смерти отцов-одиночек в течение десяти лет выше, чем у женатых отцов и матерей-одиночек.«Я думаю, что исследование подтверждает то, что мы давно подозревали: быть родителем-одиночкой – большой стресс. У родителей одиночек меньше времени заниматься своим здоровьем, потому что им не с кем разделить свои обязанности. Они делают больше для детей и меньше для себя», - говорит доктор Джина Ландберг (Gina Lundberg), клинический директор Центра здоровья сердца женщин Эмори в Атланте.Ученые указывают, что система здравоохранения могла бы помочь одиноким родителям. Например, она могла бы стать более гибкой для них: предлагать удобные часы посещений, обеспечивать максимальное обследование за один прием, делать фокус на здоровье их сердца и сосудов.